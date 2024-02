EU bojuje s krizí solárního průmyslu kvůli čínskému dovozu, píše Reuters

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přechod na zelenou energii v Evropě čelí dilematu. Příliv levných fotovoltaických panelů z Číny vyvolal rekordní počty instalací. Ten samý dovoz ale ničí výrobce solárních panelů v Evropě, upozornila agentura Reuters. A vlády a průmysl se rozcházejí v názoru, jak na tuto situaci reagovat.

Loňský rok byl pro zelenou energii v Evropě příznivý. Země EU instalovaly rekordní kapacity solární energie, o 40 procent více než v roce 2022. Naprostá většina instalovaných panelů a dílů ale pocházela z Číny, V některých případech to bylo až 95 procent, ukazují data Mezinárodní energetické agentury (IEA).

Rozkvět solární energie tak nijak nepomohl několika málo místním výrobcům solárních panelů. Ti se naopak dostali do krizové situace, tíží je levnější dovoz a nadměrná nabídka. Oznámení o ukončení výroby se hromadí a sektor varoval, že polovina jeho kapacit by mohla být do několika týdnů uzavřena, pokud vlády nezasáhnou.

Politici se snaží reagovat, ale nejsou jednotní v tom, jak to udělat.

Německý ministr hospodářství Robert Habeck podle napsal agentury Reuters v listopadu Evropské komisi dopis, ve kterém vyjádřil obavy, že se EK chystá uvalit obchodní omezení na dovoz solárních panelů z Číny. Varoval v něm, že omezení dovozu by mohlo zničit rychlý rozvoj zelené energie v Evropě a zdražit fotovoltaický trh o 90 procent. To by mohlo způsobit bankroty společností, které v EU montují a instalují solární panely s použitím dovážených dílů, uvádí se v dopise, do kterého měla agentura Reuters možnost nahlédnout. Mluvčí německého ministerstva hospodářství jej komentoval nechtěl.

Z dalších zemí ale Španělsko nevyloučilo zavedení cel na dovoz materiálů pro solární panely. Nizozemsko chce navrhnout, aby dovoz fotovoltaických článků patřil pod navrhované uhlíkové clo EU, řekl agentuře Reuters vládní úředník. Itálie minulý týden oznámila investici 90 milionů eur (2,2 miliardy Kč) to továrny na fotovoltaické panely na Sicílii.

Samotný průmysl je v názoru na řešení rozdělený. Výrobci solárních panelů vyzvali vlády, aby zasáhly a vykoupily nadbytečné zásoby solárních modulů, čímž by se zmírnil problém s nadměrnou nabídkou. A pokud to nebude možné provést rychle, měly by vlády zvážit obchodní bariéry.

Širší odvětví zelené energie je však proti omezení dovozu. Ředitel portugalské energetické firmy EDP Miguel Stilwell d'Andrade uvedl, že nelze krátkodobě snížit závislost na Číně, protože by to znamenalo, že se zastaví projekty. Poznamenal také, že v USA vzrostla cena solárních panelů po zavedení cel na čínský dovoz a cena panelů je tam více než dvojnásobná proti Evropě.

Místní výrobci uvádějí, že naděje na konkurenceschopnost místního průmyslu jsou mizivé. Generální ředitel švýcarského výrobce panelů Meyer Burger Gunter Erfurt řekl, že Evropa je v cenové válce s Čínou. Jeho firma plánuje zavřít ztrátovou továrnu na solární moduly v Německu s odkazem na absenci podpůrných evropských politik. Některé čínské firmy jsou podle něj schopné prodávat solární panely dokonce pod výrobními náklady, protože tamní solární průmysl byl léta strategicky dotován stovkami miliard dolarů. A Evropě se tento náskok Číny nedaří dohnat.

