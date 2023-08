EU by měla zastavit plýtvání solární energií, uvádějí organizace z odvětví

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Evropská unie by měla přijmout opatření k zastavení plýtvání solární energií a omezit záporné ceny, aby podpořila investice. V dopise zaslaném evropské komisařce pro energetiku Kadri Simsonové to uvedlo 17 organizací zabývajících se obnovitelnými zdroji energie. Evropa letos v létě vyprodukuje rekordní množství solární energie a země závislé na uhlí, jako je Polsko a Česká republika, by v době nízké poptávky mohly solární elektrárny vypínat.

"Kvůli závislosti na tzv. základním zatížení a nedostatku flexibility čistého systému se spaluje uhlí s vysokými emisemi - a čistou, levnou solární energií se plýtvá," uvádí se v dopise, na který upozornila agentura Bloomberg. Základní zatížení je minimum elektrické energie, které se očekává, že bude neustále spotřebováváno, a je tedy potřeba zajistit jeho neustále dodávání.

EU se snaží více spoléhat na obnovitelné zdroje energie, protože se vzpamatovává z energetické krize částečně způsobené dopady invaze ruských vojsk na Ukrajinu. Část kontinentu se také potýká s rekordním letním vedrem, které způsobilo požáry a zvýšilo riziko sucha. To přimělo úředníky podpořit nižší využívání fosilních paliv.

I když ceny energií už klesly na zlomek úrovně z doby vrcholu krize, na trzích krátkodobých kontraktů je běžné kolísání ceny, protože jsou tam obrovské změny v nabídce v závislosti na počasí. Ceny se tak mohou dostat do záporných hodnot, když je v síti více elektřiny, než je potřeba k uspokojení poptávky.

"Neřešená nestabilita cen energií a příliš časté záporné ceny ohrožují investice" do nových fotovoltaických zařízení, uvedly organizace. Dodaly, že výkyvy ceny budou "novým normálem".

Skupina organizací vyzvala ke stanovení limitů toho o kolik může být snížena produkce elektřiny ze slunce v případě, že je v elektrické síti přebytek, či podpoře hybridních solárních projektů - tedy takových, které kombinují solární energetiku s jinými zdroji energie či technologiemi. Vyzvala také ke krokům, které by vyřešily negativní ceny, včetně sdílení nákladů s producenty elektřiny z fosilních paliv. EU by podle skupiny měla zajistit, aby ekonomický rámec nevysílal investorům v přechodném období špatný signál.

