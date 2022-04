EU jednotně odmítá platit ruský plyn v rublech, tvrdí unijní činitel

Jan Střižický 28.4.2022 13:51

Ta ruská blondýna je úplně pitomá, stejně jako Liliputin. Ruští dřeváci mohou útočit na Ukrajinu, ale Ukrajina na Rusko ne? Jen ať blbouni ochutnají to, co dělají na Ukrajině. ... I když si to pravděpodobně rusáci dělají sami, jen aby se mohli cítit ohroženi a použít odstrašující zbraň, jejich zaostalé mentalitě by to odpovídalo.



https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/karma-je-kruta-naznacila-ukrajina-rusku-ze-bude-utocit-na-jeho-uzemi-zacharovova-zuri-40395272#source=hp&seq_no=1&utm_campaign=abtest196_discussion_timeline_varA&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

