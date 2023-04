EU musí mít více dodavatelů kritických surovin, řekla předsedkyně Evropského parlamentu Metsolaová v Praze

Richard Vacek 25.4.2023 12:57

Začal bych odhalením teroristů, kteří nám vyhodili do vzduchu kritickou infrastrukturu, kterou se dostával levný plyn do Evropy právě od jednoho takového dodavatele.

Jinak teroristé mohou svou úspěšnou akci kdykoliv zopakovat. EU snad není kusem hadru, aby jen koukala s otevřenou pusou, co se kolem ní děje.

