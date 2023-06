EU nabízí Kanadě posily v boji proti rozsáhlým požárům, uvedla von der Leyenová

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Tři země Evropské unie nabídly, že vyšlou do Kanady dohromady skoro 300 hasičů, kteří by se zapojili do boje s desítkami lesních požárů zuřících ve druhé největší zemi světa. Na twitteru to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž přijdou i další posily. Krotit požáry už nyní v Kanadě pomáhají týmy ze Spojených států či Austrálie.

"Stojíme po boku Kanady, která čelí strašlivým lesním požárům," uvedla šéfka unijní exekutivy. "Kanada požádala o podporu od Mechanismu civilní ochrany EU a my okamžitě reagujeme," pokračuje twitterový příspěvek.

Francie, Portugalsko a Španělsko podle něj dohromady nabídly vyslat do zámoří "více než 280 hasičů". "Přijdou další," dodává von der Leyenová.

Kanadské úřady žádají o pomoc ze zahraničí ve světle mimořádně ničivého úvodu sezóny lesních požárů, která běžně trvá od května do září. Letos výraznější problémy začaly už v dubnu na západě Kanady, následně zaznamenala bezprecedentní sérii ohňů východní provincie Nové Skotsko. Aktuálně se pozornost soustředí především na Québec, odkud vítr začal přenášet kouř k velkým městům včetně Toronta a Ottawy a dál na jih nad hustě osídlené části Spojených států.

Po celé Kanadě podle posledních informací hoří asi 400 požárů, z nichž více než polovinu nemají hasiči pod kontrolou. Více než čtvrtina celkových součtů připadala na Québec, desítky požárů hlásí také Britská Kolumbie, Alberta a Ontario. Agentura AFP napsala, že výraznější déšť se v Québecu očekává nejdříve v pondělí večer.

Spíše než počtem požárů je letošní rok výjimečný součtem spálené plochy, který už přesáhl celoroční průměr za poslední roky a je srovnatelný s rozlohou menších evropských zemí jako Belgie nebo Švýcarsko. Experti i činitelé kanadské vlády vývoj spojují s klimatickými změnami, které mají v Severní Americe za následek sušší vegetaci a vyšší riziko šíření požárů. Vláda nedávno oznámila, že během celého léta očekává mimořádnou aktivitu lesních požárů.

Do boje s nimi je zapojená kanadská armáda, jakož i stovky hasičů z USA, Austrálie nebo Nového Zélandu. Bílý dům ve středu uvedl, že USA už poskytly přes 600 "hasičů a podpůrného personálu" a že americký prezident Joe Biden o vývoji mluvil s kanadským premiérem Justinem Trudeauem.

