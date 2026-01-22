https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-poprve-vyprodukovala-vice-energie-z-vetru-a-slunce-nez-z-fosilnich-paliv
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

EU poprvé vyprodukovala více energie z větru a slunce než z fosilních paliv

22.1.2026 09:16 (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie vyprodukovala za loňský rok poprvé více elektrické energie z větru a slunce než z fosilních paliv. Podle agentur Reuters a AFP to uvedl energetický výzkumný institut Ember ve své analýze. Reuters píše, že to navzdory odporu některých vlád naznačuje pokračující přechod bloku k výrobě energie s nízkými emisemi uhlíku.
 
Podle údajů Ember vyprodukovaly v roce 2025 větrné a solární elektrárny 30 procent energie v EU. Naproti tomu elektrárny poháněné uhlím a plynem byly za loňský rok zodpovědné za výrobu 29 procent elektrické energie v unii. Česká republika podle zprávy v loňském roce vyrobila více energie z fosilních zdrojů než z větru a slunce.

Rekordně vysokou produkci z obnovitelných zdrojů poháněl 19procentní nárůst produkce solární energie. Ten podle institutu kompenzoval sníženou výrobu vodních elektráren způsobenou suchem. Energie ze solárních elektráren nyní tvoří více než pětinu energetického mixu v zemích jako Maďarsko, Španělsko nebo Nizozemsko.

Údaje institutu ukazují, že obnovitelné zdroje a jaderná energie v loňském roce společně pokryly 71 procent spotřeby elektřiny v EU. Podíl uhlí na výrobě elektřiny v unii klesl na rekordní minimum 9,2 procenta, naopak výroba energie z plynu vzrostla o osm procent.

Institut uvádí, že postupný přechod EU k čistší energii čelí politickému odporu. Tlak ze strany vlád včetně Německa a České republiky vedl podle něj Brusel k oslabení klíčových opatření na snížení emisí oxidu uhličitého. Podle Reuters ve zprávě Ember upozorňuje také na nedostatečné investice do elektrických rozvodných sítí a bateriových úložišť, které by umožnily snížit náklady pro domácnosti a průmysl.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Obnovitelné zdroje energie Foto: Depositphotos Studie: Česko v EU dál výrazně zaostává ve využívání solární a větrné energie Elektrárna Trutnov-Poříčí Foto: ČEZ ČEZ chce v roce 2029 v Elektrárně Poříčí Trutnov spustit kotle na plyn a biomasu Elektrárna Počerady Foto: Martin Vavřík Wikimedia Commonst Experti: Po uzavření elektráren Chvaletice a Počerady bude elektřiny v ČR dost

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist