EU představila vizi pro zemědělství: méně regulací, více podpory pro farmáře

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Evropská unie má v plánu omezit dovoz zemědělských produktů, které nesplňují stejné ekologické normy jako ty, které pocházejí z EU. Vyplývá to z plánu, který dnes představila Evropská komise. Unijní exekutiva zveřejnila svůj materiál nazvaný Vize pro zemědělství a potraviny, který je odpovědí na protesty zemědělců z loňského roku. Základem má být méně byrokracie, méně regulací, zjednodušení a na druhou stranu podpora inovací a digitalizace."Pro zemědělce chceme navrhovat cílená řešení na míru, která zvýší konkurenceschopnost a udržitelnost," uvedl na tiskové konferenci v Bruselu místopředseda EK Rafaelle Fitto. Farmáři jsou podle něj "součástí řešení, nikoli problémem" a zemědělský sektor by měl zůstat konkurenceschopný pro budoucí generace. "Vize si uvědomuje, že zemědělství je v Evropě rozmanité a rozmanité jsou i výzvy. Proto musíme přejít k řešení, která jsou přizpůsobená na míru, abychom čelili výzvám, které se vyskytují v různých částech našeho kontinentu," prohlásil eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen. "Zemědělci vyžadují férovou hospodářskou soutěž, musíme vytvořit férové podmínky," dodal a zmínil zejména dovozy. "Není přijatelné pro zemědělce i pro občany, abychom zakazovali používání určitých látek v EU, ale aby se přesto tytéž výrobky dovážely," doplnil. Do budoucna by měla být společná zemědělská politika jako součást nadcházejícího návrhu víceletého finančního rámce jednodušší a více zacílená, s podporou více zaměřenou na zemědělce, kteří se aktivně zapojují do výroby potravin, se zvláštním zaměřením na mladé zemědělce a ty, kteří hospodaří v oblastech s přírodními omezeními, uvedla ve svém prohlášení Evropská komise. Spíše než trestat zemědělce za to, co dělají, by pak měl fungovat princip nejrůznějších pobídek a finančních odměn, prohlásila již dříve šéfka EK Ursula von der Leyenová. O příštím sedmiletém rozpočtu unie, takzvaném víceletém finančním rámci na roky 2028 až 2034, by se v Bruselu mělo začít jednat v příštích měsících. Vizi pro zemědělství a potraviny slíbila nová komise zveřejnit během prvních 100 dní ve funkci. Pracovali na ní místopředseda Evropské komise Fitto a eurokomisař pro zemědělství Hansen pod vedením předsedkyně unijní exekutivy. Vize navazuje na strategický dialog o budoucnosti zemědělství v EU, který probíhal v loňském roce. "Naši zemědělci zaujímají ústřední místo v systému produkce potravin v EU. Díky jejich každodenní tvrdé práci máme všichni bezpečné a kvalitní potraviny. Přesto naši zemědělci čelí rostoucím výzvám globální konkurence a změny klimatu. Proto dnes nabízíme komplexní strategii, která učiní zemědělství atraktivnějším, odolnějším a udržitelnějším," okomentovala zveřejnění vize šéfka EK von der Leyenová. Na dnes zveřejněný plán budou navazovat konkrétní legislativní či nelegislativní kroky. Vize rovněž nastiňuje čtyři prioritní oblasti. První z nich je zajistit, aby zemědělství bylo atraktivním odvětvím. Zemědělství by podle EK mělo být stabilní, aby přilákalo další mladé lidi. "Komise je odhodlána zajistit, aby zemědělci nebyli nuceni systematicky prodávat své produkty pod výrobními náklady, a za tímto účelem přijme konkrétní opatření, včetně přezkumu směrnice o nekalých obchodních praktikách," stojí v prohlášení unijní exekutivy. Druhou prioritou je zajistit, aby bylo zemědělství konkurenceschopným a odolným sektorem. Ochrana zájmů evropských zemědělců bude podle EK zohledňována zejména při uzavírání různých obchodních dohod s jinými státy. Dále se komise zaměří na sladění norem pro dovážené produkty, "aby bylo zaručeno, že ambiciózní normy EU nepovedou ke konkurenčnímu znevýhodnění". Třetí prioritou je, že by zemědělství mělo být odvětvím připraveným na budoucnost. "Zemědělci by měli být odměňováni za to, že si osvojí přírodě blízké postupy. V této souvislosti komise pečlivě zváží jakýkoli další zákaz používání pesticidů, pokud nebudou v přiměřené době dostupné alternativy, a zefektivní přístup k biopesticidům na trhu EU," uvedla unijní exekutiva. Čtvrtou prioritou, na kterou se chce EU zaměřit, jsou spravedlivé životní a pracovní podmínky ve venkovských oblastech. Komise má v plánu předložit aktualizovaný akční plán pro venkov, aby zajistila, že venkovské oblasti zůstanou živé, funkční a budou hluboce propojeny s kulturním a přírodním dědictvím Evropské unie. Exekutiva se chce rovněž v budoucnu podrobně zabývat snižováním plýtvání potravinami a řešením společenských obav o dobré životní podmínky zvířat. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

