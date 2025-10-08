https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-se-pokusi-v-listopadu-schvalit-klimaticke-cile-pred-summitem-cop30
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

EU se pokusí v listopadu schválit klimatické cíle před summitem COP30

8.10.2025 01:27 (ČTK) | Tereza Šupová
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie plánuje schválit své nové klimatické cíle na jednání unijních ministrů životního prostředí, které bylo mimořádné svoláno na úterý 4. listopadu. Oznámilo to dánské předsednictví v Radě EU. Jde o pokus na poslední chvíli schválit tyto cíle před klimatickým summitem COP30.
 
Členské státy se v září nedokázaly na nových cílech omezování produkce skleníkových plynů dohodnout a na rozdíl od dalších zemí světa včetně Číny nestihly lhůtu stanovenou OSN. I předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová ale nedávno prohlásila, že doufá, že se EU dokáže shodnout na klimatických závazcích pro roky 2035 a 2040 ještě před začátkem listopadového summitu COP30. O klimatu by měli na konci října mluvit rovněž unijní lídři na summitu EU v Bruselu.

Na konferencí COP30, která se koná v brazilském Belému, má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. Zatímco například Čína či Austrálie už své cíle představily, Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa od svých dřívějších závazků odstoupily. Právě kvůli jeho klimaticky skeptické politice je vnímán postup EU jako zvláště důležitý.

Pro klimatickou konferenci je přitom důležitý cíl pro rok 2035, cíl pro rok 2040 si chce Evropská unie stanovit sama pro sebe. Komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990.

Unijní exekutiva původně navrhovala, že EU do roku 2035 omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. S hodnotou pro rok 2035 ale nesouhlasila řada států včetně Polska, Maďarska, Slovenska nebo Česka, které dávaly najevo obavy z dopadu klimatických opatření na průmysl. Na schůzce ministrů životního prostředí se proto v září hovořilo o volnějším rozpětí 66,3 až 72,5 procenta.

Debata o limitu pro rok 2040 byla na žádost Francie, Německa, Itálie či dalších států odložena. A to až na summit EU, který bude v Bruselu na konci října, tedy jen několik týdnů před klimatickou konferencí.

reklama
 
Tereza Šupová
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
OZE a jaderná elektrárna Foto: Depositphotos Z obnovitelných zdrojů se celosvětově poprvé vyrobilo více elektřiny než z uhlí Green deal Foto: Depositphotos EU se shodne na klimatických závazcích před summitem COP30, řekla šéfka Evropské komise Kouřící komíny Foto: Depositphotos Česko pokročilo v ekologii, ale zůstává energeticky náročné, říká zpráva EU

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Ivan Brezina: Legalizace trampských kempů na Kokořínsku? Vlastníkům lesů by případný souhlas přinesl velká rizika

Diskuse: 55

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 53

Spor o kácení vzácných bučin v Krušných horách s firmou Royal Pine skončil

Diskuse: 8

Martin Říha: Pořad cyklu „Nedej se“ o honu na Jelení louky tentokrát „trefil kozla“

Diskuse: 9

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist