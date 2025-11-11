EU se předběžně dohodla na uvolnění ekologických pravidel, aby ulevila farmářům
11.11.2025 12:32 (ČTK)
Informovala o tom v noci na dnešek Rada EU, která zastupuje členské státy. Cílem je posílit konkurenceschopnost evropského zemědělství snížením byrokracie, podporou zemědělců, včetně malých zemědělců a začínajících podniků, povzbuzením inovací a zvýšením produktivity. Dohoda přináší revizi obřích zemědělských dotací a aby byla snížena administrativní zátěž na farmáře, oslabuje některá ekologická pravidla, poznamenala agentura Reuters.Plány osvobozují menší zemědělce od základních požadavků, které vážou jejich dotace na úsilí o ochranu životního prostředí. Evropská unie rovněž zvýší platby, které mohou dostávat. "To pomůže zemědělskému průmyslu růst a posilovat, což zvýší konkurenceschopnost tohoto odvětví v celé Evropě," uvedla dánská ministryně pro evropské záležitosti Marie Bjerreová. "Proto bylo pro dánské předsednictví prioritou snížit dodatečnou zátěž a zbavit se zbytečných pravidel pro zemědělce a členské státy. Jsem ráda, že jsme se s europarlamentem na tomto důležitém plánu rychle dohodli," dodala.
Zjednodušující opatření by podle prohlášení Rady EU mohla vést k významnému snížení administrativních nákladů pro zemědělce i pro vnitrostátní správy. Podle počátečního posouzení Evropské komise by mohla znamenat roční úspory až 1,6 miliardy eur pro zemědělce a více než 200 milionů eur pro správní orgány členských států.
Předběžnou dohodu uzavřenou během takzvaného trialogu musí nyní potvrdit Rada EU a Evropský parlament.
