EU se shodne na klimatických závazcích před summitem COP30, řekla šéfka Evropské komise
Von der Leyenová uvedla, že do listopadového summitu v brazilském Belému EU shodu najde. Připustila přitom, že v jednání se odrazí ekonomické a sociální požadavky některých členských zemí.
"Jak těchto cílů dosáhneme, bude různé. Svět se změnil. Globální konkurence je tvrdá a ne vždy férová. Potřebujeme více pružnosti, více pragmatismu, ale pokračováním v tomto kurzu zajistíme stabilitu pro pracující lidi, srozumitelnost pro firmy a jistotu pro investory," uvedla šéfka unijní exekutivy.
EK původně navrhovala, že do roku 2035 EU omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. O pět let později mělo snížení dosáhnout 90 procent.
S hodnotou pro rok 2035 nesouhlasila řada států včetně Polska, Maďarska, Slovenska či Česka, které dávaly najevo obavy o dopad klimatických opatření na průmysl. Na schůzce ministrů životního prostředí před dvěma týdny se proto podle zdrojů ČTK hovořilo o volnějším rozpětí 66,3 až 72,5 procenta. Debata o limitu pro rok 2040 byl zase na žádost Francie, Německa, Itálie či dalších států odložena na summit, který bude v Bruselu na konci října, tedy jen několik týdnů před klimatickou konferencí.
Někteří diplomaté jsou proto skeptičtí, zda se unie dokáže včas shodnout. "Nevím, jestli to bude před Belémem, prostě nevím. V tuhle chvíli to záleží na mnoha věcech," citoval Reuters předního polského činitele. Na listopadové konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. Zatímco například Čína či Austrálie již své cíle představily, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa od svých dřívějších závazků odstoupily. Právě kvůli jeho klimaticky skeptické politice je vnímán postup EU jako zvláště důležitý.
