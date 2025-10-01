https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-se-shodne-na-klimatickych-zavazcich-pred-summitem-cop30-rekla-sefka-ek
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
EU se shodne na klimatických závazcích před summitem COP30, řekla šéfka Evropské komise

1.10.2025 01:42 (ČTK)
Diskuse: 1
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie se dokáže shodnout na klimatických závazcích pro roky 2035 a 2040 před začátkem listopadového globálního summitu COP30. Podle agentury Reuters to prohlásila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Členské státy se v září nedokázaly na nových cílech omezování produkce skleníkových plynů dohodnout a na rozdíl od dalších zemí světa včetně Číny nestihly lhůtu stanovenou OSN.
 
Mezinárodní společenství vyzvalo země, aby představily své klimatické závazky na Valném shromáždění OSN, které se konalo minulý týden v New Yorku. Činitelé EU to však učinit nemohli, protože jednotlivé státy bloku zatím nejsou v pohledu na výši omezování emisí jednotné.

Von der Leyenová uvedla, že do listopadového summitu v brazilském Belému EU shodu najde. Připustila přitom, že v jednání se odrazí ekonomické a sociální požadavky některých členských zemí.

"Jak těchto cílů dosáhneme, bude různé. Svět se změnil. Globální konkurence je tvrdá a ne vždy férová. Potřebujeme více pružnosti, více pragmatismu, ale pokračováním v tomto kurzu zajistíme stabilitu pro pracující lidi, srozumitelnost pro firmy a jistotu pro investory," uvedla šéfka unijní exekutivy.

EK původně navrhovala, že do roku 2035 EU omezí celkové emise oxidu uhličitého o 72,5 procenta proti hodnotám z roku 1990. O pět let později mělo snížení dosáhnout 90 procent.

S hodnotou pro rok 2035 nesouhlasila řada států včetně Polska, Maďarska, Slovenska či Česka, které dávaly najevo obavy o dopad klimatických opatření na průmysl. Na schůzce ministrů životního prostředí před dvěma týdny se proto podle zdrojů ČTK hovořilo o volnějším rozpětí 66,3 až 72,5 procenta. Debata o limitu pro rok 2040 byl zase na žádost Francie, Německa, Itálie či dalších států odložena na summit, který bude v Bruselu na konci října, tedy jen několik týdnů před klimatickou konferencí.

Někteří diplomaté jsou proto skeptičtí, zda se unie dokáže včas shodnout. "Nevím, jestli to bude před Belémem, prostě nevím. V tuhle chvíli to záleží na mnoha věcech," citoval Reuters předního polského činitele. Na listopadové konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. Zatímco například Čína či Austrálie již své cíle představily, Spojené státy pod vedením Donalda Trumpa od svých dřívějších závazků odstoupily. Právě kvůli jeho klimaticky skeptické politice je vnímán postup EU jako zvláště důležitý.

JS

Jiří Svoboda

1.10.2025 09:08
Vždyť je to vlastně jedno, jaké hausnumeto se na tomto klimatickém divadelním představení nahlásí. Pokud nemáme přijatý rozumný a účinný mechanizmus pro globální dekarbonizaci, jsou ty závazky nesplnitelné, o čemž svědčí dosavadní praxe.
Pražská EVVOluce

