EU se snaží najít shodu na klimatickém cíli pro rok 2035 před konferencí COP30
Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra před dnešním jednáním obhajoval výsledky, kterých dosud EU dosáhla. "Když se na to podíváte více zeširoka, tak zjistíte, že i nadále patříme k absolutně nejambicióznějším na globální scéně," řekl Hoekstra novinářům v Bruselu.
OSN vyzvala země, aby příští týden předložily Valnému shromáždění aktualizované klimatické plány ve snaze oživit globální dynamiku v boji proti změně klimatu. Tuto dynamiku zasáhlo zejména zrušení klimatických závazků ze strany USA prezidentem Donaldem Trumpem. EU se plánovala tento měsíc dohodnout na nových klimatických cílech pro roky 2040 a 2035. Země jako Německo, Francie, Polsko, ale i Česko, však požadovaly, aby unijní vůdci nejprve projednali cíl pro rok 2040 na říjnovém summitu EU, což zhatilo jednání o obou cílech.
Dánské předsednictví v Radě EU nicméně mělo v úmyslu dosáhnout shody alespoň ohledně určitého prohlášení, které nastíní, jaký klimatický cíl pro rok 2035 nakonec EU schválí. V návrhu prohlášení je podle zdrojů ČTK napsáno rozpětí od 66,3 do 72,5 procenta, což by mohlo uspokojit kritické i naopak více ambiciózní státy.
Na listopadové konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. "Je těžké požadovat od ostatních, našich mezinárodních partnerů, aby dělali totéž co my, když sami to neděláme,“ okomentovala současné dění finská ministryně životního prostředí Sari Multalaová.
