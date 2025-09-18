https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-se-snazi-najit-shodu-na-klimatickem-cili-pro-rok-2035-pred-konferenci-cop30
EU se snaží najít shodu na klimatickém cíli pro rok 2035 před konferencí COP30

18.9.2025 20:04 | BRUSEL (ČTK)
Na listopadové konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování.
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | dadophotos / Depositphotos
Unijní ministři pro životní prostředí se dnes v Bruselu měli zabývat rovněž stanovením klimatického cíle pro rok 2035 před konferencí COP30, která se bude v listopadu konat v Brazílii. Už předem se očekávalo, že vzhledem k rozporům kolem klimatického cíle pro rok 2040, nebude dosaženo shody ani v tomto bodě.
 
Nedodržení termínu pro stanovení nového cíle v oblasti snižování emisí bude nejspíš nepříjemné pro unijní lídry, kteří se měli příští týden připojit ke světovým mocnostem na zasedání OSN, aby tyto nové cíle představili před klimatickou konferencí, napsala agentura Reuters. Očekává se, že hlavní producenti emisí, včetně Číny, termín splní. Austrálie svůj cíl oznámila ve čtvrtek.

Eurokomisař pro klima Wopke Hoekstra před dnešním jednáním obhajoval výsledky, kterých dosud EU dosáhla. "Když se na to podíváte více zeširoka, tak zjistíte, že i nadále patříme k absolutně nejambicióznějším na globální scéně," řekl Hoekstra novinářům v Bruselu.

OSN vyzvala země, aby příští týden předložily Valnému shromáždění aktualizované klimatické plány ve snaze oživit globální dynamiku v boji proti změně klimatu. Tuto dynamiku zasáhlo zejména zrušení klimatických závazků ze strany USA prezidentem Donaldem Trumpem. EU se plánovala tento měsíc dohodnout na nových klimatických cílech pro roky 2040 a 2035. Země jako Německo, Francie, Polsko, ale i Česko, však požadovaly, aby unijní vůdci nejprve projednali cíl pro rok 2040 na říjnovém summitu EU, což zhatilo jednání o obou cílech.

Dánské předsednictví v Radě EU nicméně mělo v úmyslu dosáhnout shody alespoň ohledně určitého prohlášení, které nastíní, jaký klimatický cíl pro rok 2035 nakonec EU schválí. V návrhu prohlášení je podle zdrojů ČTK napsáno rozpětí od 66,3 do 72,5 procenta, což by mohlo uspokojit kritické i naopak více ambiciózní státy.

Na listopadové konferencí COP30 má téměř 200 zemí vyjednávat o dalších krocích v řešení globálního oteplování. "Je těžké požadovat od ostatních, našich mezinárodních partnerů, aby dělali totéž co my, když sami to neděláme,“ okomentovala současné dění finská ministryně životního prostředí Sari Multalaová.

