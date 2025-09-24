EU se v dekarbonizaci vydává racionálnějším směrem, shodli se odborníci
"Nastala také krize připojování obnovitelných zdrojů energie nebo se odložilo reportování udržitelnosti známé pod zkratkou ESG. To vše ukazuje na racionalizaci dekarbonizace," uvedl ředitel strategie poradenské energetické společnosti EGU Michal Macenauer.
Doplnil, že dobrou zprávou je zavedení mezinárodních uhlíkových kreditů, které umožní firmám dekarbonizovat i v zahraničí. Odchod od fosilních zdrojů tak dostává mezinárodní rozměr. Za deset let se podařilo snížit emise v Evropě o dvě procenta.
Důležité také je, aby se podařilo snížit náklady na dekarbonizaci, které omezují konkurenci Evropy vůči zbytku světa. Podle EGU je potřeba několik souběžných kroků. Jedním z nich je zvažování rizik u investic, díky čemuž by se měly dělat jen ekonomicky smysluplné dekarbonizační projekty. Dále je potřeba propojovat infrastrukturu mezi státy a dotovat takové nízkoemisní zdroje energie, které budou ekonomicky nejvýhodnější. Zároveň je třeba poskytnout promyšlené úlevy energeticky náročnému průmyslu.
Dále je podle odborníků potřeba prosazovat stavby jaderných zdrojů a vnímat je jako nikoliv dočasné, ale dlouhodobě udržitelné řešení. Další strategické investice by měly směřovat do rozvoje energetických sítí a do výzkumu zpětného ukládání oxidu uhličitého.
Majitel výrobce kogeneračních jednotek firmy Gentec Václav Klein zdůraznil potřebu zemního plynu. "Odchod od uhlí k plynu je poměrně snadný. Nahradit zemní plyn v energetickém mixu zatím ale možné není a plyn tady s námi bude ještě dlouho," zmínil Klein potřebnost plynu pro postupnou transformaci české energetiky.
