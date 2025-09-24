https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eu-se-v-dekarbonizaci-vydava-racionalnejsim-smerem-shodli-se-odbornici
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
EU se v dekarbonizaci vydává racionálnějším směrem, shodli se odborníci

24.9.2025 19:07 | BRNO (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Evropská unie se v dekarbonizační politice vydává racionálnějším směrem, shodli se dnes odborníci na energetiku na konferenci Energetika 2025 v Brně. Vnímají změny, které vedou k nápravě současného stavu a k opětovnému zvýšení konkurenceschopnosti. Podle odborníků je potřeba prosazovat stavby jaderných zdrojů či rozvíjet energetické sítě.
 
Za kroky správným směrem označili odborníci na energetiku odložení klíčového hlasování o klimatickém cíli EU pro rok 2040, vyšší důraz na efektivitu při dekarbonizaci nebo požadavek na posouzení různých možností reformy systému povolenek EU ETS2. Kladně hodnotili i zrychlení přezkumu zákazu prodeje spalovacích motorů nebo racionalizaci využití vodíku.

"Nastala také krize připojování obnovitelných zdrojů energie nebo se odložilo reportování udržitelnosti známé pod zkratkou ESG. To vše ukazuje na racionalizaci dekarbonizace," uvedl ředitel strategie poradenské energetické společnosti EGU Michal Macenauer.

Doplnil, že dobrou zprávou je zavedení mezinárodních uhlíkových kreditů, které umožní firmám dekarbonizovat i v zahraničí. Odchod od fosilních zdrojů tak dostává mezinárodní rozměr. Za deset let se podařilo snížit emise v Evropě o dvě procenta.

Důležité také je, aby se podařilo snížit náklady na dekarbonizaci, které omezují konkurenci Evropy vůči zbytku světa. Podle EGU je potřeba několik souběžných kroků. Jedním z nich je zvažování rizik u investic, díky čemuž by se měly dělat jen ekonomicky smysluplné dekarbonizační projekty. Dále je potřeba propojovat infrastrukturu mezi státy a dotovat takové nízkoemisní zdroje energie, které budou ekonomicky nejvýhodnější. Zároveň je třeba poskytnout promyšlené úlevy energeticky náročnému průmyslu.

Dále je podle odborníků potřeba prosazovat stavby jaderných zdrojů a vnímat je jako nikoliv dočasné, ale dlouhodobě udržitelné řešení. Další strategické investice by měly směřovat do rozvoje energetických sítí a do výzkumu zpětného ukládání oxidu uhličitého.

Majitel výrobce kogeneračních jednotek firmy Gentec Václav Klein zdůraznil potřebu zemního plynu. "Odchod od uhlí k plynu je poměrně snadný. Nahradit zemní plyn v energetickém mixu zatím ale možné není a plyn tady s námi bude ještě dlouho," zmínil Klein potřebnost plynu pro postupnou transformaci české energetiky.

