EU stanovila část pravidel pro zelené investice, o jádru a plynu rozhodne brzy

Evropská unie dnes stanovila první část pravidel pro posuzování klimaticky šetrných investic, která mají od příštího roku pomoci nasměrovat peníze do takzvaných zelených projektů v energetice, dopravě či stavebnictví. Systém definuje například podrobnosti financování energetických zdrojů či výroby ekologicky čistých automobilů. Klasifikace se ale prozatím vyhýbá politicky nejcitlivějším otázkám podpory jaderné energie či plynu, které by Evropská komise (EK) chtěla dořešit do konce roku.

Brusel se v rámci přechodu ke klimaticky odpovědnému hospodářství snaží dát investorům jasný návod, do kterých projektů se v budoucnu vyplatí vložit peníze, aby byly považovány za ekologické investice a měly nárok na veřejné subvence. Unijní státy měly do středeční půlnoci čas na to, aby daly dohromady většinu potřebnou pro zamítnutí první části pravidel navržených komisí. Přes námitky některých zemí, včetně Francie či Polska, ale první část takzvané taxonomie prošla a začne platit od ledna.

"Pomůže to přivést udržitelné finance do projektů a podniků, které přispějí k dosažení našich klimatických cílů," uvedla na twitteru eurokomisařka pro finanční služby Mairead McGuinnessová.

Zveřejněný text počítá například s tím, že od roku 2026 bude mít na podporu nárok pouze výroba automobilů produkujících nulové emise. Definuje také podrobná kritéria k posuzování ekologičnosti nových staveb či produkci energie. Při ní mají nárok na podporu obnovitelné zdroje, naopak uhlí nikoli.

Zásadní debatu však unijní země vedou o jádru a plynu, jejichž zařazení mezi čisté nebo přechodové zdroje podporuje skupina států včetně České republiky. Vláda v Praze argumentuje tím, že bez jaderné energetiky nebude v případě Česka možné splnit klimatické cíle, neboť možnosti využití alternativních zdrojů jsou v zemi omezené.

Proti se však staví několik států v čele s Rakouskem, které se chce v případě unijní podpory jádra obrátit na soud. Činitelé komise v posledních týdnech naznačovali, že jaderná energie by se mohla v zelené kategorii objevit.

"Myslím, že musíme najít způsob, jak uznat, že tyto dva zdroje hrají roli v energetickém přechodu," citoval dnes bruselský server Politico místopředsedu komise Franse Timmermanse, podle něhož by komise měla klíčovou část taxonomie zveřejnit krátce před Vánocemi.

