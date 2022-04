EU zajistí, aby zastavení ruského plynu neodnesli spotřebitelé, řekla šéfka Evropské komise

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Evropská unie zajistí, aby ruské zastavení dodávek plynu do Polska a Bulharska nepoškodilo spotřebitele. Prohlásila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, podle níž oběma zemím se zajištěním dostatečných dodávek již nyní pomáhají sousední státy. Šéfka unijní exekutivy krok Moskvy označila za pokus využít plyn k vydírání evropských zemí, na nějž je EU připravena.

Ruská plynárenská společnost Gazprom ráno oznámila, že přestává posílat plyn do Polska a Bulharska, neboť tamní plynárenské podniky PGNiG a Bulgargaz odmítly za plyn platit v rublech. Unijní země to označují za porušení smluv.

"Je to neoprávněné a nepřijatelné. A znovu to dokazuje, jakým je Rusko nespolehlivým dodavatelem plynu. My jsme na tento scénář připraveni," uvedla von der Leyenová. Členské země mají podle ní nouzové plány právě pro tuto situaci, na níž se s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu připravovaly.

Dopoledne se v reakci na ruské rozhodnutí sešla skupina expertů komise, unijních orgánů a zástupců členských zemí. Polsko a Bulharsko popsaly ostatním státům svou situaci a již nyní dostávají plyn od svých sousedů, uvedla von der Leyenová. "To dokazuje především nezměrnou solidaritu mezi námi, ale také efektivitu našich minulých investic, například do propojení plynové infrastruktury," prohlásila německá politička.

Komise bude podle ní intenzivně jednat se skupinami států z jednotlivých oblastí EU, aby vzájemně zajistily solidární dodávky pro případ dalšího vyhrocení situace.

Podle plánů Bruselu by se EU již letos mohla obejít bez dvou třetin dodávek ruského plynu a ropy. Docílit toho chce posílením dovozu z dalších států jako jsou USA či Katar, rychlejším zapojením obnovitelných zdrojů či úsporami energie.

Evropská komise také v březnu navrhla možnost společných nákupů plynu, do nichž se členské země budou moci dobrovolně zapojit. Cílem opatření je snížit cenu plynu a posílit vyjednávací pozici unijních států. EU také jedná o povinném naplnění plynových zásobníků v členských zemích, které by od listopadu měly být plné z 80 procent.

