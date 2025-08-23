Eurokomisař Hansen: Podpora z EU má směřovat k aktivním a mladým zemědělcům
Čeští zemědělci s novou politikou, která mimo jiné zavádí zastropování dotací, ani s výší evropského zemědělského rozpočtu nesouhlasí. Kritizují zrušení dvoupilířové struktury, podle níž jsou peníze rozdělovány primárně na investice a přímé platby vázané na plochu nebo chovy hospodářských zvířat.
"Vadí nám propad rozpočtu v reálných číslech až o polovinu oproti aktuálnímu období i zrušení dvoupilířového systému, který stojí na přímých platbách a investičních dotacích. Evropská komise ve svém návrhu nevzala v potaz současnou tíživou situaci zemědělců a potravinářů, ani budoucí ekonomické dopady navrhovaných poměrně radikálních změn v dosavadním fungování dotačního systému, bez kterého se evropské zemědělství neobejde," uvedl na dotaz ČTK prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.
Hansen v reakci na kritiku upozornil, že o prvním návrhu budoucí zemědělské politiky a rozpočtu se bude ještě diskutovat, jednotlivé země by měly znát své rozpočty během několika týdnů. Eurokomisař také podotkl, že mnoho kritik vychází z "misinformací a porovnání jablek s hruškami". "Návrh dává předvídatelnost farmářům, aby mohli znovu investovat a aby se do oboru vracelo víc mladých lidí," dodal Hansen.
Sloučení pilířů eurokomisař obhajuje větším zjednodušením a efektivitou vyplácení dotací. Nový přístup podle něj respektuje různorodost členských států a přináší zejména velké množství zjednodušení, po kterých zemědělci volali.
Za jednu ze současných priorit považují Hansen i Výborný projednání takzvaného simplifikačního balíčku, který cílí na snižování administrativní zátěže zemědělců. Evropská komise by letos na podzim měla představit i druhý balíček, který by měl například řešit i biologické alternativy přípravků na ochranu rostlin. "Je potřeba, aby balíčky byly projednány ještě v letošním roce v listopadu, aby se mohly propsat do národních legislativ," upozornil Výborný.
