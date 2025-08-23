https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/eurokomisar-hansen-podpora-z-eu-ma-smerovat-k-aktivnim-a-mladym-zemedelcum
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Eurokomisař Hansen: Podpora z EU má směřovat k aktivním a mladým zemědělcům

23.8.2025 01:26 | ČESKÉ BUDĚJOVICE (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Podpora z budoucí společné evropské zemědělské politiky by měla směřovat zejména aktivním zemědělcům, kteří přispívají k produkci potravin, ne k těm, kteří pouze vlastní půdu. Shodli se na tom eurokomisař pro zemědělství Christophe Hansen s ministrem zemědělství Markem Výborným (KDU-ČSL) při čtvrtečním briefingu na agrosalonu Země živitelka. Nutné je podle Hansena podpořit také zemědělce hospodařící ve znevýhodněných oblastech či mladé a začínající farmáře.
 
"Musíme podporovat ty, kteří to nejvíce potřebují, kteří aktivně přispívají k produkci potravin a komodit," řekl Hansen. Výborný zároveň vyzval k vytvoření stabilního systému, který zemědělcům umožní plánovat, investovat a adaptovat se na budoucí výzvy. "Česko potřebuje znát legislativu co nejdříve, abychom se dokázali připravit a nenastalo jakékoliv přechodné období. Chceme být připraveni, aby bylo zemědělství postavené na stabilitě a bylo konkurenceschopné," řekl Výborný.

Čeští zemědělci s novou politikou, která mimo jiné zavádí zastropování dotací, ani s výší evropského zemědělského rozpočtu nesouhlasí. Kritizují zrušení dvoupilířové struktury, podle níž jsou peníze rozdělovány primárně na investice a přímé platby vázané na plochu nebo chovy hospodářských zvířat.

"Vadí nám propad rozpočtu v reálných číslech až o polovinu oproti aktuálnímu období i zrušení dvoupilířového systému, který stojí na přímých platbách a investičních dotacích. Evropská komise ve svém návrhu nevzala v potaz současnou tíživou situaci zemědělců a potravinářů, ani budoucí ekonomické dopady navrhovaných poměrně radikálních změn v dosavadním fungování dotačního systému, bez kterého se evropské zemědělství neobejde," uvedl na dotaz ČTK prezident Agrární komory České republiky Jan Doležal.

Hansen v reakci na kritiku upozornil, že o prvním návrhu budoucí zemědělské politiky a rozpočtu se bude ještě diskutovat, jednotlivé země by měly znát své rozpočty během několika týdnů. Eurokomisař také podotkl, že mnoho kritik vychází z "misinformací a porovnání jablek s hruškami". "Návrh dává předvídatelnost farmářům, aby mohli znovu investovat a aby se do oboru vracelo víc mladých lidí," dodal Hansen.

Sloučení pilířů eurokomisař obhajuje větším zjednodušením a efektivitou vyplácení dotací. Nový přístup podle něj respektuje různorodost členských států a přináší zejména velké množství zjednodušení, po kterých zemědělci volali.

Za jednu ze současných priorit považují Hansen i Výborný projednání takzvaného simplifikačního balíčku, který cílí na snižování administrativní zátěže zemědělců. Evropská komise by letos na podzim měla představit i druhý balíček, který by měl například řešit i biologické alternativy přípravků na ochranu rostlin. "Je potřeba, aby balíčky byly projednány ještě v letošním roce v listopadu, aby se mohly propsat do národních legislativ," upozornil Výborný.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Pražská EVVOluce

