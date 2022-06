Europoslanci mají schválit klimatický balíček, zpřísní i emisní limity pro auta

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Paolo Bona / Shutterstock.com

Europoslanci dnes budou hlasovat o klíčové části klimatického balíčku Fit for 55, který má výrazně snížit emise CO2 a zahrnuje i zpřísnění emisních limitů pro auta. Toto zpřísnění může znamenat i ukončení výroby a prodeje nových aut se spalovacími motory už od roku 2035. Opatření budou po dnešním schválení ještě předmětem unijního vyjednávání. V Evropském parlamentu také vystoupí předseda zákonodárného sboru Ukrajiny Ruslan Stefančuk a irský premiér Micheál Martin a udělena bude evropská filmová cena diváků LUX.

Europoslanci se rovněž vyjádří k závěrům summitu EU z minulého týdne, na němž se unijní lídři shodli na nových protiruských sankcích, včetně zákazu dovozu většiny ruské ropy.

Důležitým bodem programu bude hlasování o několika legislativních návrzích, jejichž cílem je výrazně snížit emise skleníkových plynů, aby EU dosáhla do roku 2050 uhlíkové neutrality. Balík Fit for 55 zahrnuje mimo jiné úpravu obchodování s emisními povolenkami, návrh uhlíkové vyrovnání na hranicích, omezení emisí vznikajících při využívání půdy a lesnictví či přísnější normy pro osobní a lehká užitková vozidla. Toto opatření má přimět automobilky, aby přestaly vyrábět auta se spalovacími motory a zaměřily se na elektromobily. Už od roku 2035 by tak mohl skončit prodej nových aut se spalovacími motory. Opatření se má týká jen nových vozů, lidé by nadále měli mít možnost používat starší vozidla se spalovacími motory i si taková auta na trhu s ojetinami dál kupovat.

