https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/europoslanci-schvalili-nova-pravidla-pro-recyklaci-v-automobilovem-prumyslu
Europoslanci schválili nová pravidla pro recyklaci v automobilovém průmyslu

9.9.2025 13:53 | ŠTRASBURK (ČTK)
Foto | zhuzhu / Depositphotos
Europoslanci podpořili nová pravidla pro opětovné použití a recyklaci v automobilovém průmyslu. Cílem opatření je zvýšit odolnost automobilového průmyslu. Nová pravidla se budou vztahovat na celý životní cyklus vozidel, od návrhu až po zpracování na konci životnosti, uvedl Evropský parlament.
 
Pro návrh nařízení hlasovalo 431 europoslanců, 145 jich bylo proti a 76 se zdrželo. Jeho cílem je podpořit přechod automobilového odvětví na oběhové hospodářství, má tedy snížit dopad výroby a likvidace vozidel na životní prostředí a posílit udržitelnost odvětví recyklace aut. Konkrétní pravidla se budou vztahovat na všechna vozidla s výjimkou vozidel zvláštního určení, vozidel navržených a vyrobených pro použití ozbrojenými silami, civilní obranou, hasičskými a záchrannými službami a vozidel historického a zvláštního kulturního významu.

Nová vozidla by měla být konstruována tak, aby bylo možné co nejvíce dílů a součástí snadno demontovat v autorizovaných zařízeních pro nakládání s odpady za účelem jejich výměny, opětovného použití, recyklace, repasování nebo renovace, pokud je to technicky možné.

Europoslanci rovněž chtějí, aby plast použitý v každém novém typu vozidla obsahoval minimálně 20 procent recyklovaného plastu do šesti let od vstupu pravidel v platnost. Tento povinný podíl by měl být podle EP navýšen na 25 procent do 10 let od vstupu nařízení v platnost, pokud splnění tohoto cíle neztíží nadměrné ceny potřebných recyklovaných plastů.

