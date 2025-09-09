Europoslanci schválili nová pravidla pro recyklaci v automobilovém průmyslu
9.9.2025 13:53 | ŠTRASBURK (ČTK)
Nová vozidla by měla být konstruována tak, aby bylo možné co nejvíce dílů a součástí snadno demontovat v autorizovaných zařízeních pro nakládání s odpady za účelem jejich výměny, opětovného použití, recyklace, repasování nebo renovace, pokud je to technicky možné.
Europoslanci rovněž chtějí, aby plast použitý v každém novém typu vozidla obsahoval minimálně 20 procent recyklovaného plastu do šesti let od vstupu pravidel v platnost. Tento povinný podíl by měl být podle EP navýšen na 25 procent do 10 let od vstupu nařízení v platnost, pokud splnění tohoto cíle neztíží nadměrné ceny potřebných recyklovaných plastů.
