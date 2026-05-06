Evropa se příliš spoléhá na čínské zelené technologie, varují experti
Podle studie mohou být rizikem nejen možné výpadky dodávek či narušení dodavatelských řetězců, ale i potenciální kybernetické hrozby spojené s technologiemi. Ty zahrnují například vzdálené vypínání zařízení nebo využití infrastruktury ke špionáži. Autoři však zároveň uvádějí, že přímý úmyslný útok tohoto typu je mimo krizové situace velmi nepravděpodobný.
Zpráva varuje také před dlouhodobými dopady na evropský průmysl, včetně automobilového, energetického či obranného sektoru, které využívají podobné komponenty a výrobní technologie jako zelené technologie.
Podle autorů studie Evropa riziko závislosti na Číně často podceňuje, ačkoli čínská dominance v oblasti solárních technologií, baterií a elektromobility je zjevná. "Tam, kde kdysi vedl Západ, nyní dominuje Čína," připomíná zpráva.
Autoři upozorňují, že rostoucí význam Číny v evropské energetické transformaci může mít i politické dopady. Ty mohou nastat například v případě mezinárodních sporů či tlaku Spojených států na omezení čínských dodavatelů v evropských projektech.
Richard Vacek6.5.2026 13:44
To bědování už připomíná konec budování socialismu, kdy soudruzi nechápali jaktože zaostáváme, když přece vše děláme správně.