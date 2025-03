Evropská komise chce poskytnout automobilkám více času na splnění emisních cílů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | zhuzhu / zhuzhu / Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Evropská komise (EK) navrhne úpravu systému pokut pro výrobce aut, kteří neplní emisní cíle. Automobilky by podle návrhu měly vykazovat plnění cílů za tříleté období, nikoli za každý rok. Uvedla to předsedkyně EK Ursula von der Leyenová. Navrhovanéposkytnou automobilkám více času na splnění emisních cílů a umožní jim vyhnout se placení pokut v letošním roce. Česká vláda uvedla, že bude usilovat o prodloužení období, za které by automobilky měly plnění emisních cílů vykazovat, ze tří na pět let.Po oznámení šéfky komise posílily akcie evropských automobilek, včetně německých firem Volkswagen, BMW a Mercedes-Benz. Koncern Volkswagen, jehož součástí je mimo jiné Škoda Auto, uvedl, že vítá "pragmatický přístup" Evropské komise. Volkswagen v lednu odhadl, že ho přísnější pravidla EU pro automobilové emise budou v letošním roce stát zhruba 1,5 miliardy eur (téměř 38 miliard Kč).

"Cíle zůstávají stejné. Musí tyto cíle plnit. Pro odvětví to znamená větší manévrovací prostor," uvedla k navrhované úpravě šéfka komise. Vyjádřila přesvědčení, že úpravu rychle schválí Evropský parlament i Evropská rada.

Von der Leyenová v posledních týdnech o situaci v automobilovém průmyslu jednala s představiteli automobilových podniků, odborů i ekologických organizací. Podrobnosti o výsledcích rozhovorů představí EK ve středu.

Česká republika již v únoru Evropské komisi navrhla, aby automobilky vykazovaly plnění emisních cílů za pětileté období. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) ČTK sdělil, že česká vláda bude o zavedení pětiletého období dál usilovat. "Není vina automobilek, že se mění chování spotřebitelů a že v minulém roce významně klesl počet prodaných elektrických vozidel. Myslím si, že v tomto směru je nutné změnit podmínky tak, aby automobilky mohly investovat a nemusely platit sankce, které by je naopak v porovnání s konkurencí dál znevýhodňovaly," řekl Kupka. Alespoň pět let bude podle europoslance Alexandra Vondry (ODS) žádat i frakce Evropských konzervativců a reformistů (EKR), které je součástí. "Český tlak v EU konečně donutil EK k prvnímu ústupu. Rozložení pokut na tři roky ale zdaleka nestačí," řekl Vondra ČTK. Podle premiéra Petra Fialy bude vláda vyvíjet další tlak na přehodnocení Green Dealu.

Mluvčí nošovické automobilky Hyundai Jan Rodek řekl, že rozložení vykazování emisních cílů je jednou z možností, jak sladit emisní limity s reálnou situací na trhu. "Větší smysl by dle nás mělo pětileté období (jak navrhuje i Evropské sdružení výrobců automobilů ACEA), nicméně jakákoli úprava v tomto směru je vítaná, protože přinese větší flexibilitu ve výrobě. Přísné limity ovlivňují produkci," uvedl.

Evropský automobilový průmysl je klíčovým odvětvím, které tvoří sedm procent hrubého domácího produktu (HDP) Evropské unie. V celé EU v současnosti zaměstnává zhruba 13 milionů lidí. V Česku se podílí na HDP devíti procenty, tvoří 34 procent zpracovatelského průmyslu a 24 procent exportu. Přímo či nepřímo zaměstnává zhruba 500.000 lidí.

V poslední době se automobilový průmysl v Evropě potýká mimo jiné se slabou poptávkou, rostoucí konkurencí z Číny a také s nečekaně slabým zájmem lidí o elektromobily. Čelí také hrozbě, že administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa uvalí dodatečná cla na dovoz do USA.

reklama