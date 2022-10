Evropská komise jedná s USA o výhradách k dotacím na podporu zelené politiky

Svatá Prostoto 12.10.2022 12:19

" ... o obavách, že nedávno schválený americký balík klimatických opatření nespravedlivě zvýhodňuje firmy ve Spojených státech."



No kvůli tomu taky tím Senátem vůbec prolezl:-))).



A tady to někteří jedinci vydávali za důkaz toho, jak to Joe myslí s Gaiou dobře;-).



Prostě "America First" ... a kdo že to měl naposled jako heslo;-)?

