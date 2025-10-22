Evropská komise navrhla zmírnění nařízení o odlesňování, zejména pro malé podniky
Nakonec bylo v rámci komise dosaženo shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých a mikropodniků půjde dokonce o roční odklad, tedy až od 30. prosince 2026.
Návrh nyní musí schválit členské státy bloku v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu, předpis tak stále ještě může doznat změn. Komise ale očekává, že vše bude dojednáno právě do konce prosince.
Malý podnik má podle definice EU maximálně 50 zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující deset milionů eur, mikropodnik má pak maximálně deset zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující dva miliony eur.
Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla posunutí platnosti o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky.
Odložené nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.
