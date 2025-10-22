https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/evropska-komise-navrhla-zmirneni-narizeni-o-odlesnovani-zejmena-pro-male-podniky
Evropská komise navrhla zmírnění nařízení o odlesňování, zejména pro malé podniky

22.10.2025 01:12 | ŠTRASBURK (ČTK)
Letecký snímek ukazuje kontrast mezi lesní a zemědělskou krajinou poblíž brazilského Rio Branco.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Kate Evans/CIFOR / Flickr
Hojně diskutované nařízení o odlesňování vstoupí v platnost ještě letos 30. prosince, jeho pravidla budou nicméně zmírněna tak, aby se snížily povinnosti především pro malé podniky. Informovala o tom Evropská komise. Normu v minulosti kritizovalo mnoho zemí včetně České republiky.
 
Komisařka pro životní prostředí Jessika Roswallová původně v září oznámila roční odklad pravidel. Jako důvod uvedla obavy kolem funkčnosti systému, který normu doprovází. Následně podle serveru Euractiv začala intenzivní jednání mezi kabinety Rosswallové a místopředsedkyně Evropské komise Teresy Riberaové, která se údajně zdráhala spis o odlesňování znovu otevřít.

Nakonec bylo v rámci komise dosaženo shody na tom, že nařízení vstoupí v platnost 30. prosince, jak bylo původně plánováno, nicméně jeho pravidla budou zaváděna různou rychlostí. Pro větší společnosti to bude například znamenat, že se jich budou kontroly a vymáhání norem týkat až od 30. června 2026. U malých a mikropodniků půjde dokonce o roční odklad, tedy až od 30. prosince 2026.

Návrh nyní musí schválit členské státy bloku v Radě EU a poslanci v Evropském parlamentu, předpis tak stále ještě může doznat změn. Komise ale očekává, že vše bude dojednáno právě do konce prosince.

Malý podnik má podle definice EU maximálně 50 zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující deset milionů eur, mikropodnik má pak maximálně deset zaměstnanců a obrat nebo rozvahu nepřesahující dva miliony eur.

Původně mělo nařízení platit už od konce roku 2024. Evropská komise následně navrhla posunutí platnosti o rok. Stalo se tak po kritice ze strany firem, některých členských států včetně Česka i části obchodních partnerů sedmadvacítky.

Odložené nařízení se vztahuje na dobytek, kakao, kávu, palmový olej, sóju, dřevo nebo kaučuk. Prodejci budou mít povinnost před uvedením výrobků na unijní trh ověřit, že tyto produkty nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a vydat v této souvislosti prohlášení.

