Evropská komise navrhuje změny v systému emisních povolenek ETS2, řekl Hoekstra
"Je nesmírně důležité, aby ceny byly co nejnižší a předvídatelné," dodal s tím, že komise už dříve navrhla určité bezpečnostní záruky, nicméně nyní se rozhodla představit ještě další.
Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Podle dosavadních plánů má platit od roku 2027. Česko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádaly změny systému.
"Rozumím obavám souvisejícím s nejistotami ohledně ohledně budoucích cenových hladin a cenové volatility v ETS2 a do značné míry je sdílím," napsal eurokomisař v dopise adresovaném českému ministrovi životního prostředí. "Proto oceňuji cíl, který sledujete: zajistit stabilní a předvídatelný regulační rámec pro zahájení ETS2. To je klíčové pro vytvoření důvěryhodného trhu s uhlíkem, který přispěje k cílům EU v oblasti dekarbonizace a poskytne ekonomické příležitosti pro čisté podnikání a občanům větší možnosti," dodává.
Podle Hladíka komise na ministerském jednání popsala celkově pět mechanismů, kterými se zajistí dlouhodobé udržení ceny emisní povolenky na hodnotě 45 eur (necelých 1100 Kč) za tunu oxidu uhličitého (CO2). Mechanismy se přitom spustí, jakmile cena povolenky tuto hodnotu přesáhne. "Cena povolenky tak bude předvídatelná a stabilní," řekl Hladík novinářům v Lucemburku. "Znamená to, že to negativním způsobem nedopadne na české domácnosti, firmy nebo živnostníky, což jsme dlouhodobě požadovali," dodal ministr.
Prvním opatřením, které má zlepšit cenovou stabilitu a předvídatelnost systému, je podle komise "posílení mechanismu uvolňování povolenek, pokud tržní ceny překročí 45 eur za tunu CO2". Mohlo by jít až o dvojnásobek objemu povolenek, které mají být uvolněny na trh. "Komise rovněž hodlá vydat prohlášení, v němž objasní, že mechanismus bude v případě jeho spuštění uplatňován dvakrát během 12 měsíců. Dohromady by to mohlo v letech 2027, 2028 a 2029 uvolnit na trh až 80 milionů povolenek ročně," uvedla komise v dopise, který má ČTK k dispozici.
Dalším mechanismem, který unijní exekutiva zmiňuje, jsou dřívější aukce povolenek. Firmy tak budou znát cenu povolenky a mít možnost pojistit si jejich nákupem pozici pro dlouhodobé kontrakty. Komise "zpřístupní příjmy z uhlíku ETS2 členským státům již v roce 2026 k financování investic a podpůrným opatřením k urychlení zavádění cenově dostupných čistých technologií. TO je zásadní pro snížení dovozu fosilních paliv, podporu transformace a vyrovnání budoucích cenových hladin", uvádí dopis. Povolenky nevyužité do roku 2030 by zůstaly v rezervě s cílem zachovat stabilitu a předvídatelnost systému i do budoucna.
Nyní by o věci mělo začít vyjednávání mezi Evropskou komisí, členskými státy sdruženými v Radě EU a Evropským parlamentem. Hladík v této souvislosti uvedl, že apeloval na Evropskou komisi, aby byla záležitost projednávána ve zrychleném režimu a Evropský parlament ji tak stihl odsouhlasit ještě v letošním roce.
