Evropská komise odložila o rok nařízení o odlesňování, uvedl ministr Výborný

Evropská komise odložila o rok nařízení o odlesňování, informoval na síti X český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Výborný už dříve žádal o posunutí účinnosti, protože podle něj nařízení nebylo dostatečně připravené a firmám chyběly informace. Cílem nařízení je snížit příspěvek EU k celosvětovému odlesňování a znehodnocování lesů, v Česku ovlivní tisíce firem. Pro odklad účinnosti bylo asi 20 států ze současné sedmadvacítky."Jsem rád, že se nám spolu s kolegy z dalších zemí podařilo EK (Evropskou komisi) přesvědčit, že systém v tuto chvíli není připravený na spuštění a řadu podnikatelů by dostal do nejisté situace a přinesl obrovskou byrokracii," napsal Výborný.

Už dříve poukazoval například na to, že systém, do kterého měly podniky vyplňovat údaje, plánovala Komise spustit necelý měsíc předem. Česko také dosud nevědělo, do jaké kategorie zemí s rizikem odlesňování patří, podle úrovní se přitom měl odvíjet počet kontrol i další administrativa.

Velké a střední firmy měly plnit požadavky nařízení od letošního 30. prosince, malé firmy a mikropodniky od 30. června 2025. Obavy z nadměrné byrokracie, zvýšených nákladů nebo komplikací u dodávek hovězího masa, čokolády i dalších potravin vyjádřili také zemědělci, obchodníci a potravináři.

Nařízení se vztahuje na podniky, které vyrábí, zpracovávají nebo uvádějí na trh produkty z kávy, kakaa, palmového oleje, sóji, hovězího masa, kaučuku a dřeva. Podniky by měly shromažďovat a vykazovat údaje a souřadnice pozemků, na kterých komodity produkují, aby bylo jasné, že nejsou spojeny s odlesňováním kdekoliv na světě, a poté je zaznamenat do evropského informačního systému.

Mezi lety 1990 a 2020 celosvětově ubylo zhruba 420 milionů hektarů lesů, což odpovídá velikosti Evropské unie. Česka se odlesňování netýká, plocha lesů naopak dlouhodobě roste.

