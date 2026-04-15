Evropská komise schválila českou podporu výroby biometanu za 3,7 miliardy eur
O podporu se budou moci ucházet výrobci biometanu, kteří jsou držiteli licence na výrobu plynu v Česku. Aby bylo možné podporu získat, musí výroba biometanu splňovat požadavky stanovené ve směrnici EU o obnovitelných zdrojích energie. Opatření by mělo pomoci především malým a středním zemědělským podnikům.
"Díky tomuto programu ve výši 3,7 miliardy eur Česká republika zvýší produkci udržitelného biometanu v EU, který bude využíván v dopravě a vytápění. Program rovněž pomůže Česku splnit cíle v oblasti snižování emisí," uvedla místopředsedkyně EK Teresa Riberaová. Opatření podle ní přispěje k čistšímu, bezpečnějšímu a odolnějšímu energetickému mixu a zároveň zachová rovné podmínky na trhu a minimalizuje možné narušení hospodářské soutěže.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
"Další úspěšný krok za námi. Schéma podpory biometanu, které dnes schválila Evropská komise, pomůže v dekarbonizaci dopravy, teplárenství a posilování domácích zdrojů," řekl vrchní ředitel sekce pro energetiku MPO René Neděla.
"Notifikace českého programu ze strany EK otevírá dveře aukční podpoře výroby biometanu, o které se již dlouho hovoří. Ta má být zaměřena na výrobu z pokročilých surovin a garantovat výkupní cenu producentům biometanu na 15 let," uvedl Tomáš Voltr, výkonný ředitel skupiny Energy financial group (EFG). Právě EFG je v současnosti v ČR největším producentem bioplynu.
Podle Voltra se zlepší investiční předvídatelnost sektoru, který bude lépe uchopitelný pro banky a bude tak jednodušší jednotlivé projekty financovat. "V EFG již máme připraveno několik projektů, které hodláme do aukční podpory přihlásit. Předpokládáme také, že nám tento dnes notifikovaný program umožní snáze naplnit náš cíl výroby biometanu pro rok 2030, který odpovídá roční instalované výrobní kapacitě 400 až 500 GWh," dodal.
Podle sdružení CZ Biom je notifikace od EK posledním a naprosto zásadním krokem, který chyběl ke spuštění českých aukcí biometanu. Ministerstvo průmyslu a obchodu podle sdružení plánuje první aukce vyhlásit na konci dubna. "Doufáme také, že se do té doby podaří podmínky aukcí ještě doladit tak, aby byly co nejvíce motivační pro potenciální zájemce, a že stát zároveň vedle biometanu upraví i funkční model podpory stanic, u kterých je konverze neefektivní,” řekl vedoucí bioplynové sekce sdružení CZ Biom Adam Moravec.
Schválení podpory uvítal i Svaz moderní energetiky. "Každý kubík biometanu, který dokážeme vyrobit doma, posiluje naši energetickou bezpečnost. Biometanové stanice jsou navíc dobře provázané s místní ekonomikou a podporují rozvoj venkova," dodal programový ředitel svazu Martin Sedlák.
