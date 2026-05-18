Experti: Podpora biometanu je zásadním krokem pro jeho rozvoj, zrychlí investice
Vyhlášení aukce zajišťuje podle Českého plynárenského svazu (ČPS) pro rozvoj biometanu stabilní a předvídatelné prostředí, které je nezbytné pro reálné investice. "Vyhlášená aukce může pomoci zajistit první objemy biometanu pro dekarbonizaci především průmyslu a teplárenství, tedy sektorů, kde bude nahrazování fosilních paliv technologicky i ekonomicky mimořádně důležité," řekl předseda rady ČPS Martin Slabý.
Svaz podle něj chce vést diskusi o dalším nastavení podpory pro využití biometanu také v dopravě. "Rozvoj trhu bude vyžadovat dlouhodobou spolupráci státu, výrobců, provozovatelů infrastruktury i odběratelů energie," zdůraznil Slabý.
Spuštění aukcí je podle Svazu energetiky zásadním krokem vpřed v rozvoji biometanu v Česku. "Biometan je důležitou složkou energetické transformace, neboť nabízí nejen možnost poskytování flexibility, ale také skladování energie mezi létem a zimou. Proto je důležité, aby se existující bioplynové stanice, které vyrábí v režimu 24/7, v co největší míře přestavěly na výrobny biometanu," řekl výkonný ředitel svazu Josef Kotrba.
Podle člena představenstva innogy Blahoslava Němečka lze nyní očekávat velkou vlnu investic do biometanu. Aukce totiž podle něj garantují provozní podporu, což umožní bankám a dalším finančním investorům tento sektor jednoduše financovat. Potvrdil, že innogy připravuje vlastní projekty.
Česko bude mít podle společnosti EFG díky aukcím funkční schéma podpory biometanu, které by mělo stimulovat expanzi celého sektoru. "Aukční podpora garantující cenu biometanu na 15 let by měla přispět k vyšší investiční stabilitě odvětví, což je jednoznačně pozitivní v rámci uchopitelnosti výroby biometanu pro bankovní sektor a rozšíření možností financování jednotlivých projektů," řekl výkonný ředitel skupiny EFG Tomáš Voltr. EFG plánuje do aukcí přihlásit stanici ve Vysokém Mýtě a počítá i s dalšími projekty, které jsou v současnosti v akviziční fázi.
Za dlouho očekávaný impulz označil aukce projektový ředitel poradenské firmy EGU Michal Kocůrek. "Transformace české energetiky bude v dalších letech stále více zvyšovat potřebu flexibilních zdrojů výroby elektřiny. Plynové motory v klasických bioplynových stanicích, které vyrábějí elektřinu a teplo na základě kontinuální produkce bioplynu, však nejsou pro flexibilní dodávku elektřiny ideálním řešením, zvláště pokud významná část vyrobeného tepla zůstává bez efektivního využití," podotkl Kocůrek. Přechod části sektoru k výrobě biometanu proto podle něj dává z pohledu budoucího fungování energetiky smysl.
Richard Vacek18.5.2026 19:29
Zažíváme to opakovaně kdy stát sebere peníze tomu životaschopnému (a to dostane do problému) a utápí je v projektech, které nemají budoucnost.