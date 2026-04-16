Energie z odpadu: Jak malé bioplynové stanice pomáhají měnit život v rozvojových zemích

16.4.2026 04:55 | PRAHA (Ekolist.cz) | Hynek Roubík
Malá bioplynová stanice v západní provincii Zambie.
Foto | Hynek Roubík / BioResources and Technology Division, Fakulta tropického zemědělství
V mnoha částech světa zůstává energie stále nedostupným luxusem. V oblastech subsaharské Afriky, jižní Asie či Latinské Ameriky jsou miliony lidí závislé na tradičních zdrojích paliva – dřevě, uhlí nebo rostlinných zbytcích. Vaření na otevřeném ohni je zde běžnou praxí, která s sebou nese závažné důsledky: od odlesňování a znečištění ovzduší až po vážná zdravotní rizika, zejména pro ženy a děti. Přesto existuje jednoduché, dostupné a účinné řešení, které může zásadně změnit každodenní realitu mnoha rodin – malé bioplynové stanice.
 
Tyto jednoduché technologie umožňují přeměnit organický odpad, jako je zvířecí hnůj nebo zbytky potravin, na čistou energii – bioplyn. Výsledkem není jen úspora nákladů a zlepšení hygieny, ale také nový impuls pro místní ekonomiku, zemědělství a ochranu životního prostředí.

Jak malé bioplynové stanice fungují?

Princip činnosti malé bioplynové stanice je založen na přirozeném procesu anaerobní fermentace – tedy rozkladu organické hmoty bez přístupu kyslíku. V praxi to znamená:

    • Do uzavřené nádoby - digesťoru - se vkládají organické vstupy, jako je kravský či kozí hnůj, zbytky potravin, rostlinné zbytky nebo dokonce lidské výkaly.
    • Mikroorganismy rozkládají tuto organickou hmotu a uvolňují plyn – směs metanu (CH₄) a oxidu uhličitého (CO₂), známou jako bioplyn.
    • Bioplyn je shromažďován v nádrži nebo plynojemu a využíván k vaření, ohřevu vody, osvětlení či k pohonu malých elektrických generátorů.
    • Zbytkový digestát – tedy fermentovaný materiál – je bohatý na živiny a může být využit jako kvalitní organické hnojivo.

Celý proces je plně uzavřený, neprodukuje škodlivé emise a nevyžaduje složitou technologii. Jeho výhodou je jednoduchost, nízké nároky na údržbu a možnost využít lokálně dostupné materiály.

Koncept fungování malých bioplynový stanic.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Tkarcher / Wikimedia Commons

Proč právě malé bioplynové stanice?

Malé bioplynové stanice jsou přizpůsobené místním podmínkám a potřebám komunit v rozvojových oblastech. Vynikají svou flexibilitou, jednoduchostí a nízkými provozními náklady. Kromě samotné výroby energie přinášejí řadu dalších výhod:

1. Omezení závislosti na dřevu a uhlí

Jedním z největších přínosů je snížení spotřeby palivového dřeva, které je často hlavním zdrojem energie pro vaření. Tato praxe však vede k masivnímu odlesňování, degradaci půdy a ničení přirozeného ekosystému. Spalování biomasy zároveň produkuje značné množství škodlivin – zejména jemných prachových částic a oxidu uhelnatého. Bioplyn je oproti tomu čisté palivo, které výrazně snižuje zdravotní rizika a šetří lesní porosty.

2. Nízká cena, jednoduchá technologie

Jednoduché modely bioplynových stanic lze sestavit z běžně dostupných materiálů – plastových sudů, cihel, betonu či plechových nádob. Existují modely pro jednu domácnost, ale také větší komunitní stanice pro školu, nemocnici nebo zemědělské družstvo. Díky jednoduchosti konstrukce je jejich výstavba i údržba zvládnutelná pro místní obyvatele, což zvyšuje jejich soběstačnost.

3. Zlepšení hygienických podmínek

Zpracování živočišného a kuchyňského odpadu ve fermentační nádrži zabraňuje jejich hromadění v okolí domů a snižuje riziko kontaminace vody či šíření nemocí. Bioplynová technologie je tedy nejen energetickým, ale i hygienickým řešením – zejména v oblastech s nízkou úrovní kanalizace a odpadového hospodářství.

Koncept několika propojených malých bioplynových stanic na Srí Lance.
Foto | Hynek Roubík / BioResources and Technology Division, Fakulta tropického zemědělství

4. Podpora zemědělství

Digestát – zbytkový produkt po fermentaci – je výborným organickým hnojivem. Oproti surovému hnoji je hygienizovaný, nezapáchá a lépe se vstřebává do půdy. Je bohatý na dusík, fosfor a draslík a zlepšuje půdní strukturu. To pomáhá zvyšovat výnosy plodin a přispívá k regeneraci vyčerpané půdy.

5. Decentralizovaná výroba energie

Bioplynové stanice umožňují produkovat energii přímo tam, kde je potřeba – bez nutnosti budování rozsáhlé infrastruktury. V odlehlých vesnicích bez přístupu k elektrické síti mohou bioplynové systémy napájet domácnosti, školy nebo zdravotnická zařízení. Tím přispívají ke zvýšení energetické bezpečnosti a snižují závislost na fosilních palivech.

Úspěšné příklady z praxe

Úspěch bioplynových stanic v rozvojových zemích dokládají mnohé mezinárodní programy a lokální iniciativy:

Indie – síť domácích stanic

Indie je jedním z lídrů v oblasti rozvoje bioplynových technologií. Vládní program National Biogas and Manure Management Programme (NBMMP) podporuje výstavbu malých stanic v zemědělských oblastech. Výsledkem je více než 4 miliony domácností, které využívají bioplyn k vaření. Kromě energetických úspor program přispívá k posílení postavení žen, které jsou tradičně zodpovědné za vaření a sběr palivového dřeva.

Čína – energetická soběstačnost farem

V Číně jsou malé bioplynové stanice běžnou součástí zemědělských farem. Vládní podpora, školení a výzkum přispěly k masivnímu rozšíření této technologie – zejména v chudších venkovských oblastech. Bioplyn slouží k vaření, ohřevu vody i výrobě elektřiny. Vedlejší produkt – digestát – se vrací do polí jako hnojivo, čímž uzavírá živinový cyklus.

Keňa – bioplyn pro školy a komunity

V Keni vznikly desítky projektů, které využívají zbytky jídel ze školních jídelen k výrobě bioplynu. Školy tak snižují náklady na dřevo nebo uhlí, zlepšují hygienické podmínky a zároveň slouží jako demonstrační centra pro další komunity. V některých regionech jsou tyto projekty propojeny s programy na ochranu lesů a podporu vzdělávání.

Nepál – řešení pro horské oblasti

V hornatém Nepálu, kde je přístup k palivovému dřevu omezený, se rozšířily malé podzemní bioplynové nádrže, které jsou uzpůsobené i pro chladnější klima. Jednoduchá konstrukce umožňuje jejich vybudování přímo u domácnosti a použití místních zdrojů – především hnoje z jaksů, koz a jiného dobytka.

Malá bioplynová stanice ve středním Vietnamu.
Foto | Hynek Roubík / BioResources and Technology Division, Fakulta tropického zemědělství
   

Výzvy, které je třeba překonat

Ačkoliv výhody jsou zřejmé, rozvoj bioplynových stanic naráží na řadu překážek:

    • Počáteční investice: Pro mnohé rodiny může být i relativně nízká cena stanice (cca 500–5000 USD) nedostupná. Bez přístupu k mikroúvěrům či dotacím je financování často nereálné.
    • Nedostatek technických znalostí: Výstavba a údržba zařízení vyžadují alespoň základní školení. Bez technické podpory mohou zařízení selhávat nebo být využívána neefektivně.
    • Kulturní bariéry: V některých komunitách existuje odpor k využívání exkrementů jako zdroje energie – zejména v oblastech, kde hraje roli náboženství nebo kulturní tabu.
    • Nedostatek biomasy: V suchých oblastech nebo tam, kde není dostatek hospodářských zvířat, může být problémem získat potřebné množství vstupní suroviny.

Co může pomoci?

Rozvoj a udržitelné fungování bioplynových stanic v rozvojových zemích závisí na celé řadě podpůrných opatření:

1. Finanční podpora: Mikropůjčky, dotace či komunitní spořicí fondy umožní širší přístup k technologiím i pro nejchudší rodiny.

2. Vzdělávání a technická pomoc: Školení uživatelů, techniků a místních výrobců zařízení je klíčové pro dlouhodobou funkčnost.

3. Zapojení žen: Protože ženy nejčastěji vaří a sbírají palivo, je jejich zapojení do plánování, provozu a správy bioplynových stanic zásadní.

4. Inovace: Vývoj levnějších, modulárních a klimaticky odolných stanic (např. pro horské oblasti) umožní využití i v náročných podmínkách.

5. Podpora vlád a neziskových organizací: Veřejné programy, partnerské projekty a osvětové kampaně mohou urychlit rozšíření technologie a zajištění jejích přínosů pro větší počet domácností.

Stavba velké bioplynové stanice v Indonésii na zpracování odpadní vody z palmového oleje.
Foto | Hynek Roubík / BioResources and Technology Division, Fakulta tropického zemědělství

Bioplyn jako součást udržitelné budoucnosti

Malé bioplynové stanice nejsou samospásným řešením. Nehodí se do všech lokalit, mají své limity a vyžadují určitou míru organizace a technické podpory. Přesto představují mimořádně účinný nástroj pro řešení několika problémů najednou: energetické chudoby, znečištění ovzduší, degradace půdy a ztráty biodiverzity.

V době klimatické krize a rostoucí poptávky po decentralizovaných řešeních je bioplyn symbolem chytré a přitom jednoduché technologie, která staví na místních zdrojích a lidské tvořivosti. Pokud se podaří odstranit překážky a rozšířit podporu, mohou malé bioplynové stanice sehrát klíčovou roli v zelené transformaci rozvojového světa.

foto - Roubík Hynek
Hynek Roubík
Autor je děkan Fakulty tropického zemědělství České zemědělské univerzity v Praze.
Dále čtěte |
Bioplynka u kukuřičného pole Foto: Depositphotos Evropská komise schválila českou podporu výroby biometanu za 3,7 miliardy eur Průmyslové kompostování Foto: Depositphotos Bioodpad jako zdroj, ne problém: Jak ho lépe využívat v Česku? Čistírenský kal Foto: SuSanA Secretariat Flickr Solární sušárna kalů v Litovli dostane zařízení na eliminaci zápachu
Další články autora |
Vysokoškoláci Foto: Depositphotos Proč Česká republika potřebuje více zahraničních studentů v environmentálních oborech Třídění v Nizozemí Foto: Depositphotos Inovace v odpadovém hospodářství: Co se můžeme naučit od zemí, které jsou napřed? Průmyslové kompostování Foto: Depositphotos Bioodpad jako zdroj, ne problém: Jak ho lépe využívat v Česku?

