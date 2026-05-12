Ministerstvo průmyslu vyhlásilo první aukci na podporu biometanu
V uplynulých týdnech MPO vyhlásilo výzvu k aukci na povinný výkup biometanu a zveřejnilo informační sdělení k připravovaným aukcím.
Podle ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) současná nestabilita na Blízkém východě ukazuje, jak důležité je snižovat závislost na dovozu fosilních paliv. "Biometan je jednou z cest, jak posílit energetickou soběstačnost a odolnost České republiky vůči vnějším šokům," uvedl Havlíček.
V Česku loni vznikly tři nové biometanové stanice. V zemi je jich nyní 14, uvedlo v lednu ve svém prohlášení sdružení CZ BIOM. Stoupla i produkce těchto stanic, meziročně o 9,5 milionu metrů krychlových na celkových 17 milionů metrů krychlových plynu. Do roku 2030 chce Česká republika podle současných plánů státu mít zhruba stovku biometanových stanic, výroba by měla činit až 491 milionů metrů krychlových za rok.
