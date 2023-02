Expert: Mrtvé stromy nepřispěly k většímu šíření požáru v Saském Švýcarsku

Zdroj | HZS ČR Požáru v létě zasáhl Sasko spolu se sousedním Českým Švýcarskem.

Mrtvé stromy ponechané v německém národním parku Saské Švýcarsko nepřispěly k většímu územnímu rozšíření požáru, který ho loni v létě zasáhl spolu se sousedním Českým Švýcarskem. Klestí ale způsobilo, že pozemní požáry trvaly déle. Vyplývá to z posudku německého experta Michaela Müllera z univerzity v Drážďanech, o němž informovalo saské ministerstvo životního prostředí.

"V souhrnu znalecký posudek uvádí, že za stejných podmínek by se průběh požárů v národním parku a v hospodářských lesích lišil jen nepatrně," konstatuje saské ministerstvo.

Požár v národním parku České Švýcarsko, který vypukl 24. července 2022, byl největším v historii Česka. Plameny v parku spálily zhruba 1100 hektarů území, na německé straně v Saském Švýcarsku oheň zasáhl plochu asi 250 hektarů.

Ve spolkové republice se v souvislosti s požárem začalo diskutovat o tom, jestli k němu výrazně nepřispěl bezzásahový režim v národním parku, kvůli němuž v lese zůstávají i padlé mrtvé stromy. Odborný posudek to ale vyvrací, což uvítal saský ministr životního prostředí Wolfram Günther.

Také starostové některých měst a obcí v Českém Švýcarsku tvrdili, že rozsah požáru zvětšilo dřevo poničené kůrovcem, které v parku zůstalo. Správa parku ale namítala, že v lese by i bez kůrovcového dřeva byla hrabanka, která dobře hoří. Za pravdu jí dala analýza, kterou v lednu zveřejnilo české ministerstvo životního prostředí. Odklizení kůrovcového dřeva by podle ní požár nezastavilo, oheň by podle vědců naopak zřejmě zasáhl ještě větší plochu a šířil by se rychleji.

