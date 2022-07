Expert: Rozsáhlé šíření kouře z požáru u Hřenska podpořila studená vlna, zvýšila rychlost větru

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

V šíření kouře z požáru u Hřenska v Českém Švýcarsku sehrála roli rychlost větru, zvýšená příchodem studené vlny do Česka. Starší lidé a lidé se zdravotními potížemi by se v kouřem zasažených oblastech měli vyvarovat náročnějším aktivitám. ČTK to řekl Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Zápach kouře je patrný i stovky kilometrů od ohniska požáru. Hasiči od rána evidují v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Středočeském kraji a také v Praze velký počet volání s nahlášením zápachu kouře. Kouř se podle ČHMÚ dostal i do severní části Vysočiny, desítky telefonátů evidují kvůli dýmu i hasiči v Olomouckém kraji.

"Samotné šíření emisí závisí zejména na tom, jaké jsou aktuální meteorologické a rozptylové podmínky. Primárně je to tedy rychlost a směr větru a potom částečně také (teplotní) zvrstvení, když je třeba teplotní inverze," řekl Brzezina, který působí na pracovišti ČHMÚ v Brně. "Ale v tuto chvíli tam hraje roli právě rychlost větru," podotkl expert. Popsal, že příchod studené fronty na území Česka způsobil vyšší rychlost větru a rychlý nárůst koncentrací emisí.

"Je logické, že se to z místa požáru začne rozfoukávat. A nestoupá to jen nahoru, ale šíří se to i do prostoru. S tím, že obecně to platí přesně naopak. Obecně říkáme, že když fouká, tak se kvalita ovzduší zlepší. Neboť v místě, kde hoří, bývá teoreticky kvalita ovzduší maličko lepší, pokud se to rozfouká do okolí," uvedl Brzezina. "Takže je to velmi individuální, záleží na konkrétní situaci. A pak ten směr větru udává, kam se to bude šířit," dodal expert s tím, že dnes to bylo primárně na jihovýchod.

"Na stanici Děčín, která je blíže požáru, se důsledky zatím zas tak výrazně neprojevovaly, naopak na stanici Česká Lípa, která leží jihovýchodně od ohniska požáru, koncentrace dnes ráno prudce narostly a pak zase klesly, jak přešla studená fronta a zvýšila a snížila se rychlost větru," dodal Brzezina. Upozornil na to, že podle ranních údajů ceilometru byl kouř patrný i na Vysočině. "Tady na jižní Moravě už poměrně dlouho prší, což velmi pomůže tomu, aby se tady znečištění moc neprojevovalo," dodal odborník.

Dým, který má podle hasičů souvislost s obrovským požárem v Hřensku, přinesl vítr dopoledne dokonce až do Olomouckého kraje. Během dnešního rána a dopoledne jej viděli i cítili i lidé ve 360 kilometrů vzdálené Olomouci, dým byl však cítit až u Přerova, zjistila ČTK. Hasiči kvůli tomu evidovali desítky hovorů na linku operačního střediska. Nejvíce se lidé obraceli v této souvislosti na hasiče kolem 10:00, řekl ČTK mluvčí hasičů Zdeněk Hošák. Zdroj dýmu někteří původně přisuzovali lesnímu požáru na Libavé, vylučuje to však i mapa znečištění ovzduší s vyznačeným směrem větru na stránkách ČHMÚ.

V místech více zasažených kouřem podle něj platí stejná doporučení jako u smogových situací. "Není to život ohrožující stav. Zároveň by si ale v místech, která jsou ohnisku blíže, měli dávat pozor starší osoby, lidé s chronickými potížemi, děti a těhotné ženy. Je třeba omezit náročné fyzické aktivity ve venkovním prostředí, při nichž toho člověk nadýchá víc. Pokud je kouř patrný déle, tak je třeba větrat jen krátce, zato intenzivně," doporučil Brzezina. "Hodnoty, které pozorujeme, ale nejsou na hranici například smogových situací," uzavřel expert.

Rozsáhlý požár v NP České Švýcarsko vypukl v neděli ráno a v pondělí večer se přiblížil k Hřensku.

