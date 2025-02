Experti: Cena emisních povolenek je proti období před pandemií trojnásobná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Cena emisních povolenek EU ETS na trzích je velmi rozkolísaná, celkově ale v posledních letech prudce roste. Proti období před pandemií covidu je nyní trojnásobná. Počátkem února stoupla na 84 eur (asi 2100 Kč) za megawatthodinu (MWh), poté přišla korekce na aktuálních zhruba 72 eur (zhruba 1800 Kč), uvedli analytici, které ČTK oslovila. Evropa bojuje s vysokými cenami energií, což je částečně dáváno do souvislosti právě s vysokými cenami povolenek.Emisní povolenky byly zavedeny jako součást strategie boje proti klimatickým změnám. Jejich hlavní cíl je snižování emisí skleníkových plynů pomocí tržních mechanismů. Systém obchodování s emisemi byl v EU poprvé zaveden v roce 2005. Každá povolenka odpovídá jedné tuně oxidu uhličitého (CO2). Společnosti, které vypouštějí emise, musí vlastnit odpovídající množství povolenek. Pokud je nepotřebují, mohou je prodat. A pokud jich mají nedostatek, musí si je koupit na trhu.

"V posledních letech jsme svědky prudkého růstu cen emisních povolenek. Před pandemií koronaviru se jejich ceny pohybovaly v blízkosti 25 eur, ovšem na přelomu let 2020 a 2021 přišel prudký růst, kdy se jejich cena během několika měsíců zdvojnásobila. S počátkem ruské agrese na Ukrajině vystoupaly emisní povolenky o dalších 50 procent, což vedlo až k rekordní ceně 100 eur na počátku roku 2023," řekl ČTK analytik XTB Jiří Tyleček. Povolenky se nad úrovní 50 eur pohybují nepřetržitě od poloviny roku 2021.

"Rozkolísanost ceny povolenek zůstává značná, nárůst činil v lednu 2025 zhruba 40 procent za pouhé tři měsíce, následovaný citelným poklesem," uvedl ředitel pro rozvoj projektů společnosti Greenbuddies Petr Štajner. Ceny povolenek v ostatních významných obchodních systémech, jako je Jižní Korea, Čína či Kalifornie, podle něj po roce 2020 rovněž rostly, nárůst však nebyl tak značný jako v EU.

Spolehlivější odhad dlouhodobého vývoje cen emisních povolenek EU ETS je vzhledem ke stávajícímu mechanismu tvorby těchto cen téměř nemožný, podotkl Štajner. Pokud by však podle něj v EU během příštích několika let nedošlo k systémové změně tohoto mechanismu, ceny by se pravděpodobně po roce 2030 vyšplhaly významně přes 100 eur, možná i přes 150 eur. Vzhledem k pokračujícím problémům evropského průmyslu, politickému vývoji v USA i dalším tlakům na konkurenceschopnost EU úpravy systému pravděpodobně nakonec nastanou, dodal.

Systém emisních povolenek je podle Tylečka klíčovým nástrojem ke snižování uhlíkových emisí, ale jeho dopady se v poslední době řeší. "Evropa v současnosti stojí na křižovatce, zda bude pokračovat podle dosavadního scénáře na snižování emisí CO2. Povolenky zdražují výrobu elektřiny z fosilních paliv, zejména uhlí a plynu, což ovlivňuje konečné ceny pro spotřebitele a firmy. Jsou také předmětem spekulací, což vede k nežádaným výkyvům cen," dodal. Předpokládá, že systém povolenek bude v následujících měsících pod tlakem, může se jednat o jeho omezení či přepracování.

Odbory i zaměstnavatelé minulý týden po jednání tripartity uvedli, že podporují snahu české vlády, aby se odložil nebo zrušil evropský systém emisních povolenek ETS 2 pro dopravu a vytápění domácností, který má fungovat od roku 2027.

