Experti: Červencový výpadek odhalil nutnost modernizace české energetické sítě
Tradiční elektrárny podle Zdeňka Müllera z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického postupně ubývají, což je z hlediska životního prostředí žádoucí, avšak pro stabilitu sítě představují nezastupitelný prvek. "Budeme zažívat boom bateriových úložišť, ale aby mělo stejné vlastnosti jako Temelín, musí to být několikrát výkonnější," dodal.
Podle Jana Palaščáka ze skupiny Amper nebyly hlavní příčinou výpadku obnovitelné zdroje, ale situaci zhoršily. "Některé linky je třeba zdvojit, postavit nové rozvodny a přidat do sítí více chytrosti. Potřebujeme také více zdrojů frekvenčního odlehčení. Abychom zvládli tyto investice, musíme mít jasný rámec a peníze utratit účelně a získávat je z emisních povolenek nebo evropských dotací," řekl.
K samotné povaze nedávného výpadku se vyjádřil také Jiří Bím z asociace AKU-BAT CZ. "Soustava je nějak dimenzovaná a je jedno, co je v tu chvíli záložní zdroj, jestli to je baterka nebo něco jiného. V červenci to spíš byla souhra několika nešťastných náhod," uvedl.
Podle odborníků se česká energetika bude muset připravit na období, kdy tradiční zdroje mizí a obnovitelné zdroje spolu s bateriovými úložišti postupně přebírají jejich roli. To však podle nich vyžaduje miliardové investice a dobrou koncepci řízení sítě, která by dokázala předcházet výpadkům podobným tomu poslednímu.
Velkou část České republiky v pátek 4. července letošního roku na několik hodin postihl masivní výpadek elektrického proudu, který způsobil přetržený kabel. Hlavní mechanickou příčinou bylo podle ČEPS roztržení fázového vodiče, tedy kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami.
To vyřadilo z provozu páteřní linku V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Vzápětí vypadl blok elektrárny Ledvice na Teplicku a velká rozvodna Krasíkov na Orlickoústecku. Dispečer kvůli velkému zatížení vypnul také vedení V208, které propojuje rozvodny.
