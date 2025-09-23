https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-cervencovy-vypadek-odhalil-nutnost-modernizace-ceske-energeticke-site
Experti: Červencový výpadek odhalil nutnost modernizace české energetické sítě

23.9.2025 13:59 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 2
Zdroj | Depositphotos
Červencový rozsáhlý výpadek elektřiny v Česku opět otevřel otázku stability české elektroenergetické soustavy i potřebných investic do její modernizace. Shodli se na tom zástupci firem a akademické sféry na pražské konferenci Euro Business Breakfast s názvem Zelená síť. Podle nich nelze současnou síť přestavět ze dne na den, protože vychází z principů starých více než 100 let, a připojování nových zařízení do ní přináší rizika i nové požadavky na řízení.
 
Státní provozovatel přenosové soustavy ČEPS v polovině září uvedl, že plánuje v příštích deseti letech investovat do rozvoje energetických sítí více než 80 miliard korun. Zaměřit se chce na zdvojování stávajícího vedení, výstavbu rozvoden a obnovu staršího vedení. Investice mají českou soustavu připravit na velký růst spotřeby a předpokládaný rozvoj obnovitelných zdrojů, elektromobility a útlum výroby z uhlí. V předchozích deseti letech investice činily přibližně 60 miliard korun.

Tradiční elektrárny podle Zdeňka Müllera z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického postupně ubývají, což je z hlediska životního prostředí žádoucí, avšak pro stabilitu sítě představují nezastupitelný prvek. "Budeme zažívat boom bateriových úložišť, ale aby mělo stejné vlastnosti jako Temelín, musí to být několikrát výkonnější," dodal.

Podle Jana Palaščáka ze skupiny Amper nebyly hlavní příčinou výpadku obnovitelné zdroje, ale situaci zhoršily. "Některé linky je třeba zdvojit, postavit nové rozvodny a přidat do sítí více chytrosti. Potřebujeme také více zdrojů frekvenčního odlehčení. Abychom zvládli tyto investice, musíme mít jasný rámec a peníze utratit účelně a získávat je z emisních povolenek nebo evropských dotací," řekl.

K samotné povaze nedávného výpadku se vyjádřil také Jiří Bím z asociace AKU-BAT CZ. "Soustava je nějak dimenzovaná a je jedno, co je v tu chvíli záložní zdroj, jestli to je baterka nebo něco jiného. V červenci to spíš byla souhra několika nešťastných náhod," uvedl.

Podle odborníků se česká energetika bude muset připravit na období, kdy tradiční zdroje mizí a obnovitelné zdroje spolu s bateriovými úložišti postupně přebírají jejich roli. To však podle nich vyžaduje miliardové investice a dobrou koncepci řízení sítě, která by dokázala předcházet výpadkům podobným tomu poslednímu.

Velkou část České republiky v pátek 4. července letošního roku na několik hodin postihl masivní výpadek elektrického proudu, který způsobil přetržený kabel. Hlavní mechanickou příčinou bylo podle ČEPS roztržení fázového vodiče, tedy kabelu, který přenáší elektřinu mezi elektrárnami a rozvodnami.

To vyřadilo z provozu páteřní linku V411, která je využívána pro vývod vysokých výkonů z elektráren a pro přenos elektřiny na dlouhé úseky. Vzápětí vypadl blok elektrárny Ledvice na Teplicku a velká rozvodna Krasíkov na Orlickoústecku. Dispečer kvůli velkému zatížení vypnul také vedení V208, které propojuje rozvodny.

Online diskuse

Všechny komentáře (2)
Jan Šimůnek

23.9.2025 14:05
Naše síť je kvalitní, jen do ní nesmějí být násilně připojovány občasné zdroje energie, které navíc destabilizují jakoukoli síť.
Jaroslav Řezáč

23.9.2025 14:22 Reaguje na Jan Šimůnek
tak jest. Pokud se přes naši rozvodnou síť dlouhodobě převádí přebytky z Německa a ještě to z druhé strany pojistí přetoky z Polska, tak se není čemu divit, že vše zkrátka nevydrží. Svádět tu destabilizaci na naši energetickou síť je velmi laciné a nesmyslné... ona totiž nemůže vydržet všechno.
