Experti: ETS 2 je příležitostí i rizikem, klíčová podpora domácností a investice

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Šancí pro dekarbonizaci Česka a omezení závislosti na fosilních palivech je podle odborníků zavedení druhého pilíře evropského systému emisního obchodování (EU ETS 2), zároveň ale vyžaduje pečlivou přípravu a systémovou podporu domácností. Shodli se na tom účastníci diskuse ve Sněmovně, mezi nimiž byli zástupci ekologických organizací, výrobců technologií i stavebnictví. Vláda podle vyjádření premiéra Petra Fialy (ODS) nový systém povolenek zavádět nechce, protože by vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení. Bude proto dál hledat v EU podporu pro úplně zrušení systému.Zatím tuto podporu kabinet nemá. Premiér ale oznámil, že ČR získala podporu kvalifikované většiny států EU právě pro úpravu připravovaného systému ETS 2. Nový systém ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027.

"Je to obrovská příležitost, jak se zbavit závislosti na fosilních palivech," uvedl v diskusi Tomáš Habel z Asociace výrobců tepelných čerpadel a společnosti Daikin. Cílem by podle něj mělo být, aby Česko co nejdříve využilo peníze z emisních povolenek a zároveň zabránilo vzniku energetické chudoby.

Podporu EU ETS 2 vyjádřil i předseda Komory obnovitelných zdrojů Štěpán Chalupa. Systém podle něj přispěje k posílení energetické soběstačnosti Česka a ekonomické rentabilitě čistých technologií. "V sektorech, kde platí emisní povolenky, emise klesají o deset procent rychleji. Výroba se přitom nepřesouvá, ani nesnižuje," doplnil Tomáš Protivínský z iniciativy Fakta o klimatu. EU ETS 2 má pokrýt až 80 procent emisí v EU, a vyhnutí se mu by podle něj mohlo negativně ovlivnit HDP jednotlivých zemí a zhoršilo by dopady klimatických změn.

Na význam dalšího systému emisních povolenek pro domácnosti upozornila také Marta Gellová ze Šance pro budovy. Připomněla, že část obyvatel už dnes doplácí na systém EU ETS 1 kvůli centrálnímu vytápění. Teplárny nakupují povolenky a náklady podle ní přenášejí na koncové uživatele. Domácnosti zároveň reagují tím, že šetří energií a investují do úspor, přičemž peníze z emisních povolenek se prostřednictvím Modernizačního fondu a Nové zelené úsporám se k nim vracejí.

Podle Jiřího Vecky z Teplárenského sdružení je zavedení ETS 2 nezbytné pro narovnání podmínek na trhu s teplem. Uvedl, že 35 procent domácností v Česku již v nákladech na vytápění platí povolenku v EU ETS 1.

Emisní povolenky v současnosti nakupují elektrárny a průmyslové podniky, které produkují skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

reklama