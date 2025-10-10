Experti: Hlášení o medvědech v Česku jsou dezinformace a panika
Předseda ČMMJ Jiří Janota dnes na tiskové konferenci uvedl, že je potřeba prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a pak je nevypouští. O důvodech záměrného vypouštění Janota nechtěl příliš spekulovat, mohlo by jít ale například o snahy navrátit medvěda do české krajiny, řekl. Teorie o tom, že by medvědi unikli z domácích chovů, ČMMJ považuje za nepravděpodobné. Nemyslitelné je pak podle myslivců to, aby medvědice s medvídětem ušla do Česka stovky kilometrů ze Slovenska. Právě na Slovensku teď podle Janoty mají s výskytem medvědů problémy.
"Je to zbytečná hysterie. Neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval, že jde o medvědy, například nalezené stopy či trus. Pokud myslivci něco takového mají, ať to předloží. To, co jsme zatím viděli, je zcela neprůkazné," řekl ČTK Kutal. Podle něj se takto prostřednictvím sociálních sítí šíří dezinformace. "Podle mě někdo zbytečně vyvolává paniku. Je nepravděpodobné, že by v těch místech byli medvědi," řekl. Podle něj je také nemožné, že by někdo medvědy do Česka přivážel a pak vypouštěl do volné přírody.
Podobný postoj má i Feller z Hnutí DUHA Šelmy. "Myslí, že to je šíření poplašné zprávy. Není věrohodně prokázané, že jde o medvědy. Mají jen nepřímá pozorování. Žádné stopy či záběry z fotopastí. Určitě u nás medvědy nikdo nevypouští," řekl. Dodal, že často mají falešná hlášení o výskytu medvěda. "I sami myslivci si je občas spletou s divočáky," řekl.
V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, hlavně v oblasti pohoří Javorníky, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy se zatoulají dál od Beskyd, do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.
Na Slovensku je medvědů výrazně více. Kabinet premiéra Roberta Fica letos v dubnu po opakovaných střetech šelmy s člověkem schválil návrh na odstřel 350 medvědů. Napadední člověka medvědem nejsou na Slovensku ojedinělá. Třeba letos v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.
