https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-hlaseni-o-medvedech-v-cesku-jsou-dezinformace-a-panika
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Experti: Hlášení o medvědech v Česku jsou dezinformace a panika

10.10.2025 15:29 (ČTK)
Diskuse: 2
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Dezinformace, zbytečná panika a šíření poplašné zprávy. Tak experti na velké šelmy označili opakovaná hlášení o výskytu medvědů na několika místech Česka. Podle nich neexistuje důkaz, který by tato hlášení potvrdil. Miroslav Kutal z Ústavu ekologie lesa Mendelovy univerzity v Brně a koordinátor Hnutí DUHA Šelmy Michal Feller to řekli ČTK v reakci na prohlášení Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ). Ta vyzvala policii, aby důkladně prošetřila hlášení o výskytech medvědů v Česku z nedávné doby a zajistila bezpečnost obyvatel i hospodářských zvířat v daných lokalitách.
 
V posledních týdnech se objevila hlášení o údajném pozorování medvědů. Týkala se Senožat na Pelhřimovsku, vojenského újezdu Hradiště v Doupovských horách na Karlovarsku či Přerovska.

Předseda ČMMJ Jiří Janota dnes na tiskové konferenci uvedl, že je potřeba prověřit, zda medvědy do Česka někdo záměrně nepřeváží z jiných států a pak je nevypouští. O důvodech záměrného vypouštění Janota nechtěl příliš spekulovat, mohlo by jít ale například o snahy navrátit medvěda do české krajiny, řekl. Teorie o tom, že by medvědi unikli z domácích chovů, ČMMJ považuje za nepravděpodobné. Nemyslitelné je pak podle myslivců to, aby medvědice s medvídětem ušla do Česka stovky kilometrů ze Slovenska. Právě na Slovensku teď podle Janoty mají s výskytem medvědů problémy.

"Je to zbytečná hysterie. Neexistuje žádný důkaz, který by potvrzoval, že jde o medvědy, například nalezené stopy či trus. Pokud myslivci něco takového mají, ať to předloží. To, co jsme zatím viděli, je zcela neprůkazné," řekl ČTK Kutal. Podle něj se takto prostřednictvím sociálních sítí šíří dezinformace. "Podle mě někdo zbytečně vyvolává paniku. Je nepravděpodobné, že by v těch místech byli medvědi," řekl. Podle něj je také nemožné, že by někdo medvědy do Česka přivážel a pak vypouštěl do volné přírody.

Podobný postoj má i Feller z Hnutí DUHA Šelmy. "Myslí, že to je šíření poplašné zprávy. Není věrohodně prokázané, že jde o medvědy. Mají jen nepřímá pozorování. Žádné stopy či záběry z fotopastí. Určitě u nás medvědy nikdo nevypouští," řekl. Dodal, že často mají falešná hlášení o výskytu medvěda. "I sami myslivci si je občas spletou s divočáky," řekl.

V Česku se medvědi vyskytují především v Beskydech, hlavně v oblasti pohoří Javorníky, kam migrují ze Slovenska. V Čechách se objeví ojediněle. Někdy se zatoulají dál od Beskyd, do Jeseníků, na Českomoravskou vrchovinu nebo do Oderských vrchů. Mimo volnou přírodu se tak medvědi chovají jen v chráněných výbězích nebo zoologických zahradách.

Na Slovensku je medvědů výrazně více. Kabinet premiéra Roberta Fica letos v dubnu po opakovaných střetech šelmy s člověkem schválil návrh na odstřel 350 medvědů. Napadední člověka medvědem nejsou na Slovensku ojedinělá. Třeba letos v březnu podle úřadů medvěd zabil na středním Slovensku 59letého muže, jehož tělo bylo nalezeno s těžkým zraněním hlavy v lesním porostu.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Medvěd hnědý Foto: Depositphotos Myslivci vyzvali úřady, aby důkladně prošetřily oznámení o výskytech medvědů v ČR Medvěd hnědý Foto: Depositphotos Ochránci přírody sledují území u Senožat. Výskyt medvěda potvrzený není Doupovské hory Foto: Lubor Ferenc Wikimedia Commons Vojenský újezd Hradiště upozornil na možný výskyt medvěda v prostorách cvičiště

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (2)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Zbyněk Šeděnka

10.10.2025 15:37
Takže až v Beskydech potkám medvěda, mám mu říci že je dezinformace a nemám si ho všímat?
Odpovědět

Jan Šimůnek

10.10.2025 16:50
Vzhledem k tomu, že na Novinkách publikovali informace, že medvědi převrátili popelnici a prohrabávali její obsah, tak tady už bych taj skeptický nebyl. Faktem je, že i foto a video se dají prohlásit za zfalšované a trus se nemusí najít.
Odpovědět

Nejčtenější články

Pavel Kmoch: Reakce na tzv. otevřený dopis Ivana Breziny

V parku Javorka v České Třebové roste wellness hotel, místní mají smíšené pocity

Odborníci: Nový ministr zemědělství bude nejspíš z hnutí ANO, možná i šéf svazu

Diskuse: 11

Romana Šonková: Rostoucí hrozba velkochovu chobotnic a rozšiřování akvakultury masožravých živočichů odhalena

Diskuse: 7

Michal Hořejší: Los, který se stal Emilem, aneb O bezvýchodné krizi české krajiny

Diskuse: 93

Na třech vodních tocích v Novohradských horách a na Šumavě obnovily Lesy ČR přirozený vodní režim

Na Čerchově se otevřela horská chata

Diskuse: 1
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist