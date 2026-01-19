Experti: Po uzavření elektráren Chvaletice a Počerady bude elektřiny v ČR dost
Analýza Fakt o klimatu se primárně zaměřovala na dopady odstavení elektráren Počerady a Chvaletice na výrobu elektřiny v Česku a cenové dopady. Dopady uzavření elektrárny a teplárny v Kladně nezahrnovala.
"Odstavení elektráren Počerady a Chvaletice neohrožuje pokrytí české spotřeby elektřiny. Ve všech modelovaných scénářích vychází hodnota ukazatele LOLE (loss of load expectation) rovna nule - tedy bez hodin, kdy by nebylo možné uspokojit poptávku," shrnula výsledky studie iniciativa.
Podle ní to platí i pro nepříznivé klimatické roky a období takzvaného temného bezvětří, kdy je nízká výroba ze solárních a větrných elektráren. "V těchto situacích je Česko schopno většinu spotřeby pokrýt z vlastních zdrojů a dováží pouze málo elektřiny ze zahraničí," uvedli autoři studie.
Dotování dalšího provozu elektráren ve Chvaleticích a Počeradech by se podle studie státu nevyplatilo. "Modelování ukazuje, že odstavení elektráren Počerady a Chvaletice by zvýšilo průměrnou cenu silové elektřiny pouze málo - maximálně do dvou procent. Naopak dotování jejich provozu by znamenalo dlouhodobou zátěž v řádu několika miliard korun ročně, která by pro spotřebitele pravděpodobně převážila přínos mírně levnější silové elektřiny," uvedla iniciativa.
ČEPS zahájil analýzu dopadů případného uzavření uhelných elektráren Chvaletice, Počerady a Kladno v závěru listopadu. Hotovou by ji měl mít do 60 dnů, tedy do 27. ledna. Provozovatel soustavy posuzuje především bezpečnost dalších dodávek elektřiny.
"Analýzu momentálně zpracováváme a po jejím dokončení ji v zákonem stanovené lhůtě předložíme ERÚ, příslušným výrobcům a ministerstvu průmyslu a obchodu," řekl ČTK mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal.
Konečné slovo ovšem ČEPS mít nebude. Podmínky případného dalšího provozu totiž s výrobcem bude řešit ERÚ. V případě, že by zdroje byly zapotřebí, úřad by například mohl pro stávajícího provozovatele stanovit kompenzace dalšího ztrátového provozu, nebo nařídit další provoz za určenou cenu někomu jinému.
Problém je, že zelení prohlašují (a zakreslují do svých modelů), že elektřinu budeme bez problémů kupovat, jenže kdykoli nebude slunečné a větrné počasí, nebude od koho, těžký nedostatek elektřiny budou mít všichni naši sousedi, snad s výjimkou Polska s jeho uhelnými elektrárnami, a když bude počasí příznivé chodu OZE, budeme mít spíš problémy s nadbytkem.
Uhelné elektrárny jsou také producenti elektřiny, kteří síť stabilizují, zatímco FV a VtE ji naopak destabilizují. Čili po odstavení těchto dvou elektráren velice vzroste riziko blackoutů.