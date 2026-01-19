https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/experti-po-uzavreni-elektraren-chvaletice-a-pocerady-bude-elektriny-v-cr-dost
Experti: Po uzavření elektráren Chvaletice a Počerady bude elektřiny v ČR dost

19.1.2026 11:42 (ČTK)
Licence | Volné dílo (public domain)
Foto | Martin Vavřík / Wikimedia Commonst
Česká republika bude mít podle analýzy iniciativy Fakta o klimatu i přes uzavření uhelných elektráren Chvaletice a Počerady dostatek elektřiny. Dopad na její cenu by měl být jen velmi mírný. Dotování dalšího provozu elektráren by přitom vyšlo na miliardy korun ročně, což by se státu nevyplatilo. Pro další osud elektráren bude klíčová analýza provozovatele přenosové soustavy ČEPS, měla by být hotová do 27. ledna.
 
Skupina Sev.en podnikatele Pavla Tykače v závěru listopadu ohlásila odstavení uhelných elektráren Počerady, Chvaletice a elektrárny s teplárnou v Kladně v prosinci 2026, nejpozději v březnu 2027. Zdůvodnila to hrozbou trvalých ztrát kvůli výhledu tržních cen elektřiny a cen emisních povolenek. Elektrárny, jejichž provoz skončí, mají podle webu skupiny Sev.en instalovaný výkon téměř 2400 megawattů (MW), kladenský zdroj navíc tepelný výkon víc než 950 MW.

Analýza Fakt o klimatu se primárně zaměřovala na dopady odstavení elektráren Počerady a Chvaletice na výrobu elektřiny v Česku a cenové dopady. Dopady uzavření elektrárny a teplárny v Kladně nezahrnovala.

"Odstavení elektráren Počerady a Chvaletice neohrožuje pokrytí české spotřeby elektřiny. Ve všech modelovaných scénářích vychází hodnota ukazatele LOLE (loss of load expectation) rovna nule - tedy bez hodin, kdy by nebylo možné uspokojit poptávku," shrnula výsledky studie iniciativa.

Podle ní to platí i pro nepříznivé klimatické roky a období takzvaného temného bezvětří, kdy je nízká výroba ze solárních a větrných elektráren. "V těchto situacích je Česko schopno většinu spotřeby pokrýt z vlastních zdrojů a dováží pouze málo elektřiny ze zahraničí," uvedli autoři studie.

Dotování dalšího provozu elektráren ve Chvaleticích a Počeradech by se podle studie státu nevyplatilo. "Modelování ukazuje, že odstavení elektráren Počerady a Chvaletice by zvýšilo průměrnou cenu silové elektřiny pouze málo - maximálně do dvou procent. Naopak dotování jejich provozu by znamenalo dlouhodobou zátěž v řádu několika miliard korun ročně, která by pro spotřebitele pravděpodobně převážila přínos mírně levnější silové elektřiny," uvedla iniciativa.

ČEPS zahájil analýzu dopadů případného uzavření uhelných elektráren Chvaletice, Počerady a Kladno v závěru listopadu. Hotovou by ji měl mít do 60 dnů, tedy do 27. ledna. Provozovatel soustavy posuzuje především bezpečnost dalších dodávek elektřiny.

"Analýzu momentálně zpracováváme a po jejím dokončení ji v zákonem stanovené lhůtě předložíme ERÚ, příslušným výrobcům a ministerstvu průmyslu a obchodu," řekl ČTK mluvčí ČEPS Lukáš Hrabal.

Konečné slovo ovšem ČEPS mít nebude. Podmínky případného dalšího provozu totiž s výrobcem bude řešit ERÚ. V případě, že by zdroje byly zapotřebí, úřad by například mohl pro stávajícího provozovatele stanovit kompenzace dalšího ztrátového provozu, nebo nařídit další provoz za určenou cenu někomu jinému.

JS

Jaroslav Studnička

19.1.2026 12:01
Ve Fakta o klimatu nejsou žádní experti!
Jan Šimůnek

19.1.2026 12:28
Souhlas, tato organizace jen produkuje bezcenné ideologicky zelené desinformace. Stačí se podívat na jejich web a člověk má jasno.

Problém je, že zelení prohlašují (a zakreslují do svých modelů), že elektřinu budeme bez problémů kupovat, jenže kdykoli nebude slunečné a větrné počasí, nebude od koho, těžký nedostatek elektřiny budou mít všichni naši sousedi, snad s výjimkou Polska s jeho uhelnými elektrárnami, a když bude počasí příznivé chodu OZE, budeme mít spíš problémy s nadbytkem.
Uhelné elektrárny jsou také producenti elektřiny, kteří síť stabilizují, zatímco FV a VtE ji naopak destabilizují. Čili po odstavení těchto dvou elektráren velice vzroste riziko blackoutů.
ss

smějící se bestie

19.1.2026 14:03 Reaguje na Jan Šimůnek
pk

pepa knotek

19.1.2026 14:10
Se divím, že to Tykač do konce ledna nevypne. Bylo všem jasno hned i těm, co o tom nemají ani šajn, viz. tzv. "experti z iniciativy...".
