Experti volají po bezfluorových voscích i u amatérských běžkařů

Lukas B. 17.1.2024 14:41

ono je to potřeba uvést do kontextu. profesionálně namazané lyže pro závodníka stojí jen na materiálu skoro tisícovku - znamená to nejdřív umytí skluznice nějakým LF (nízkofluorovým) voskem, potom zažehlení HF (vysokofluorového) vosku, pak zažehlení vysokofluorového prášku, stržení vosku, vykartáčování a vyleštění a nakonec tekutý urychlovač (tedy mluvím o situaci před zákazem). no a v předvečer závodu servisák připraví pro závodníka několik párů a těsně před závodem se vybere ten správný. to všechno se odahrává v lepším případě v lyžárně, v horším v nějaké blbě větrané dodávce či karavanu - kdyby tam servisák smažil bramboráky nebo šmirgloval židle před nátěrem, tak mu to taky na zdraví nepřidá. amatérský závodník nemaže jen na závod, ale na každou vyjížďku, aby se naučil správně mazat a před závodem věděl co a jak. no a hobík, ten se chce hlavně unavit. hobík reálně maže maximálně LF voskem a to jen při teplotách nad nulou, kdy ten fluor má pro hobíka smysl a něco vůbec pozná (vlastní zkušenost), a to zejména proto, že není rotschild. při záporných nebo dokonce mrazivých teplotách rozdíl mezi fluorem a bezfluorem nepozná (skoro) nikdo.



takže:

- hobíkovo namazání spotřebuje v porovnání s profesionálním jen zlomek fluoru

- nejezdí se po vosku, ale po skluznici naimpregnované voskem. drtivá většina nažehleného vosku se před položením lyží na sníh strhne a vykartáčuje, gro fluoru se tedy nedostane do přírody při jízdě, ale při zametání lyžárny/servisní dodávky

- záleží, jaká byla metodika měření "ve stopě". stonásobně vypadá děsivě, ale jestli odebereme sníh z horního půlmilimetru stopy hned na staďáku v Bedřichově, tak samozřejmě můžeme naměřit kdeco (někteří strhávají vosk a kartáčují až na parkovišti). někde jsem dohledal, že když se dělala podobná měření na sjezdovkách na sjezdech z kopečku lanovky, tak se nenaměřila žádná anomálie (samozřejmě uznávám, že běžný návštěvník lyžařského střediska sám nevoskuje a má pocit, že navoskování vydrží celou sezonu, a nakonec ani nepozná, má-li navoskováno a má-li nabroušené hrany, notabene pod jakým úhlem, a bůhví jestli aspoň LF vosk používá/používalo pár procent lyžařů)

