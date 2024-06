Farmář našel po pěti letech zaběhlého osla. Žije se stádem jelenů

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Kalifornský farmář pět let postrádal svého oblíbeného osla jménem Diesel, než jej identifikoval na videu vzbuzujícím velký zájem na internetu. Osel si v nahrávce počíná jako zkušený člen stáda jelenů wapiti. Jeho majitel se rozhodl, že mu nebude bránit ve štěstí, napsal web listu The Guardian.

Dave Drewry s manželkou Terrie žijí na ranči poblíž kalifornského Auburnu v horské oblasti severně od Sacramenta. Když před pěti lety Diesel zmizel, prohledávali okolí a pravidelně chodili na místo, kde jej naposledy viděli. Po čase však začali ztrácet naději, že by sám přežil v divočině. Navíce se báli, že za zmizením jejich osla může být třeba puma nebo nějaká další šelma. Nedávno se však doslechli o zmíněném videu.

"Bylo to úžasné. Říkali jsme si, pane bože! Konečně jsme ho viděli. Konečně jsme věděli, že se má dobře. Žije ten nejlepší život. Je šťastný," řekla žena stanici CBS News.

Stádo jelenů wapiti s novým členem se podle lovce Maxe Fennella, který video natočil, pohybuje v oblasti ležící několik kilometrů od ranče. Drewryovi se rozhodli, že se svého osla nebudou pokoušet odchytit.

U divokého osla by to podle nich nebyla vůbec snadná práce. Osmileté zvíře, které se může dožít až 40 let, je navíc ve stádu zjevně spokojeno a na tom není třeba nic měnit, dodala Drewryová.

reklama