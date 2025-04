Ve Skotsku po půl století vylovili fotoaparát, který měl zachytit lochnesku

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Pod hladinou skotského jezera Loch Ness objevila robotická ponorka více než půl století starý fotoaparát, který měl podle plánu zachytit obrázek lochneské příšery. Přístroj umístěný v neprodyšné skleněné nádobě byl nepoškozený a jeho objevitelům se podařilo získat několik snímků, které v hlubokých jezerních vodách pořídil. Bájného tvora však na fotografiích nespatřili, napsal web stanice BBC.Obstarožní fotopast tvořil přístroj vybavený výkonným bleskem, který byl uzavřen do válcovité skleněné nádoby. Zařízení měl aktivovat pohyb v jeho blízkosti, po něm měl aparát vytvořit čtyři snímky.

"Je pozoruhodné, že obal udržel fotoaparát v suchu celých 55 let, pokdy ležel v hloubce přes 130 metrů v Loch Ness," prohlásil Adrian Shine, který od 70. let minulého století jezero zkoumá a pomohl přístroj identifikovat. Jde podle něj o jednu z šesti fotopastí, které tým výzkumníků v té době do jezera umístil.

Legenda o lochneské příšeře sahá do 30. let minulého století, kdy jeden z místních obyvatel Hugh Gray vyfotil nezřetelné obrysy jakéhosi živočicha, kterého měli mnozí za tajemného tvora žijícího pod hladinou, jiní hovořili o tom, že je to jeho pes s klackem v tlamě. Od té doby se objevily další snímky a proběhla řada pátrání za pomoci stále se vyvíjející techniky - zatím poslední velká akce za účasti dvou stovek lidí předloni v létě. Žádné z nich ale existenci lochnesky nepotvrdilo.

