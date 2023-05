Farmáři mohou čerpat dotace na sázení stromů na zemědělské půdě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Phrompas / Shutterstock Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že agrolesnictví pomáhá v omezení vodní a větrné eroze.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Farmáři budou letos moci čerpat dotaci na sázení stromů na zemědělské půdě. Opatření, které rozdělí přes 127 milionů Kč, schválila vláda. Na orné půdě nebo travních porostech budou moci zemědělci sázet zhruba 70 druhů dřevin. Na založení jednoho hektaru takzvaného agrolesnického systému budou moci čerpat 105 000 korun, na následnou péči pak 18 000 korun ročně.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) uvedl, že agrolesnictví pomáhá v omezení vodní a větrné eroze. "Kořeny stromů zpevní půdu a dřeviny poslouží jako přirozené větrolamy. Pestřejší krajina zlepší strukturu půdy, zvýší množství organické hmoty v půdě, zadrží více vody a nenásilně rozdělí velké půdní bloky na menší pozemky," uvedl.

Na orné půdě nebo trvalých travních porostech budou moci zemědělci sázet například duby, borovice, jasany, habry, lípy, vrby a topoly nebo ovocné dřeviny. V agrolesnických systémech mohou růst podle ministerstva i keře. Dotace je podmíněná tím, že zemědělci vysází nejméně 100 stromů na hektar a jeden druh smí být maximálně 40 procent celého množství. Více než polovina stromů musí také být lesní dřeviny.

Zemědělci, kteří se chtějí do agrolesnictví zapojit, mohou do konce září ohlásit na Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) záměr založit agrolesnický systém. Do konce listopadu mohou podávat žádosti o dotace. Následně musí nejméně pět let pečovat o stromy.

Ministerstvo očekává, že sázení stromů se budou věnovat spíše menší zemědělci, dotace není ale nijak omezená velikostí podniku. Odhaduje, že do konce roku 2027, kdy skončí současné programové období Společné zemědělské politiky EU, se do agrolesnictví přihlásí asi 900 hektarů zemědělské půdy.

reklama