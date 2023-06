Festival Ekofilm letos poprvé nedostane dotaci od Brna

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Festival Ekofilm nedostane na letošní ročník od brněnského magistrátu dotaci 450 000 korun. Část zastupitelů peníze odepřela kvůli tomu, že je akce nákladná, ale nevybírá se na ní vstupné, řekla ČTK primátorka Markéta Vaňková (ODS), která však sama pro dotaci hlasovala.

Shoda na tom, zda dotaci město poskytne, nepanovala ani na předešlém jednání brněnských radních, ani na zastupitelstvu. Náměstek primátorky Jaroslav Suchý (KDU-ČSL) se ještě pokusil vyvolat nové hlasování, ale neuspěl. V předchozích letech zastupitelé dotaci vždy schválili. "Akce je to zajímavá, přínosná. Náklady s tím spojené ale nejsou malé, proto někteří kolegové zastupitelé mají za to, že by akce měla být symbolicky zpoplatněna, třeba formou dobrovolného vstupného," řekla Vaňková.

Organizátoři festivalu se však zavázali k tomu, že se vstupné vybírat nebude. "Podle stávajících podmínek máme povinnost organizovat festival bez vstupného. Navíc je naším cílem, aby se filmy, které nejsou běžně k vidění, dostaly k té nejširší veřejnosti," řekl ČTK mluvčí festivalu Martin Gillár.

Ačkoli festivalu budou peníze v rozpočtu chybět, základního programu akce, který organizátoři navrhli, se to nijak nedotkne. "Maximálně se neuskuteční některé akce, které jsou ale nad rámec programu," doplnil Gillár.

Ministr životního prostředí a v úterý nepřítomný brněnský zastupitel Petr Hladík (KDU-ČSL) na twitteru vyjádřil zklamání nad tím, že zastupitelé dotaci neschválili. "Je to výsměch všemu úsilí, které město doteď v životním prostředí dělalo. Je možné, že se tak Ekofilm v příštích letech přesune do jiných měst. Považuji to za velkou chybu brněnských zastupitelů a smutný signál toho, že Brno ztrácí pozici lídra v environmentálních tématech," napsal Hladík, který byl v předchozím volebním období náměstkem primátorky a měl v gesci i životní prostředí.

Festival je kulturní a vzdělávací akcí, která se pravidelně koná od roku 1974, od roku 2015 bývá pravidelně v Brně. Jejím cílem je šířit osvětu v oblasti životního prostředí. Letošní ročník se uskuteční v říjnu a bude se zabývat tématem vody.

