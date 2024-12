V Ústeckém kraji jsou vysoké koncentrace oxidu siřičitého v Lomu Diskuse: 1 Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. V Ústeckém kraji jsou vysoké koncentrace oxidu siřičitého na stanici Lom na Mostecku. Zvýšené jsou také hodnoty v Teplicích. Jinde v republice jsou hodnoty nízké, jde tak o vliv lokálního zdroje, uvedl dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na facebooku. Smog dnes trápí značnou část Moravskoslezského kraje.Přestože je na stanici Lom překročena prahová hodnota pro vyhlašování smogové situace z důvodu vysokých koncentrací oxidu siřičitého, další podmínkou je, že se tento stav očekává minimálně příštích 24 hodin. "To neočekáváme a koncentrace již v tuto chvíli klesají. Smogovou situaci z důvodu vysokých koncentrací SO2 tedy v tomto regionu nevyhlašujeme," uvedli meteorologové. Ústecký kraj patří po Praze a Moravskoslezském kraji k lokalitám s nejhorší kvalitou ovzduší. Mezi největší znečišťovatele ovzduší na severu Čech patří hnědouhelné elektrárny, chemické továrny a další průmyslové podniky. Po výměně kotlů na pevná paliva v minulých letech se lépe dýchá hlavně obyvatelům vesnic, které leží v údolí. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Všechny komentáře (1)

JŘ Jaroslav Řezáč 27.12.2024 20:23 to je divné, když obec Lom se nachází mezi povrchovými doly na hnědé uhlí. Bílina a ČSA. Odpovědět

