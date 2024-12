Re-use centrum v Ústí funguje dva roky, oblibu si našlo napříč generacemi

Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Re-use centrum v Ústí nad Labem funguje dva roky. Díky němu zůstávají v oběhu věci, které by skončily na skládce. Služba navíc pomáhá lidem v nouzi s vybavením domácností. Svou klientelu si centrum našlo napříč generacemi. ČTK to řekla Karolína Žákovská ze spolku, který re-use centrum provozuje."Ty dva roky fungování ukázaly, že tahle služba je určitě v Ústí potřeba. Je o ni velký zájem jak ze strany dárců, tak ze strany zákazníků anebo i těch příjemců pomoci," uvedla Žákovská. Do re-use centra mohou přijít nakupovat základní vybavení do domácnosti s padesátiprocentní slevou držitelé dočasné ochrany a lidé ve hmotné nouzi, kteří mají potvrzení od sociálního pracovníka. "V mimořádných situacích jsme schopni na základě žádosti právě sociálního pracovníka i nějaké základní vybavení poskytnout zdarma," řekla Žákovská a podotkla, že všeobecně jsou ceny v re-use centru velmi příznivé.

Re-use centrum se stalo ještě oblíbenějším po přestěhování do prostor v Paláci Zdar v centru města. Předtím sídlilo nad poštou naproti Hraničáři. Veškeré věci, které dárci donesou, si spolek eviduje. "Za rok působení jsme vydali více než 11 000 kusů věcí," uvedla Žákovská. Letos podle ní díky přesunu do středu města bude výdej více než dvojnásobný.

Do centra nosí dárci nejčastěji oblečení. Po dvou letech už spolek dokáže odhadnout, o které kousky bude zájem. Větší část věnuje charitě. "Ukazuje to skutečně, jak ta rychlá móda v současné době je významná a jak neustále roste," řekla spoluzakladatelka. V prodejně jsou ale také například hračky, drobné spotřebiče, bižuterie, sportovní vybavení a podobně. "Velký zájem je o kvalitní hrnce, protože to je taková komodita, kterou většinou člověk skutečně využije," doplnila Žákovská. Podle ní se v centru nakonec udá všechno.

V centru se střídá sedm dobrovolníků. Od pondělí do pátku je otevřeno od 15:30 do 17:00 a v sobotu od 9:00 do 12:00. "Mě oslovili v lednu, jestli bych nechtěla pomáhat a práci si vyzkoušet. Na začátku února jsem si to šla vyzkoušet a od té doby tady pracuju a pomáhám," řekla pracovnice Tereza, která je kvůli svému handicapu odkázána na vozíček.

Jedinou dotaci, kterou centrum čerpá, je dotace od úřadu práce na společensky prospěšné místo pro handicapovanou pracovnici. "My máme podporu od dvou soukromých společností, a to od Paláce Zdar, který nám vyšel velmi vstříc s platbou nájemného, a potom společnost Tetanet nám tady poskytuje zdarma internet," řekla Žákovská. Příští rok chce spolek sehnat veřejnou podporu, aby mohla zaměstnat dalšího člověka, což by umožnilo rozšíření otevírací doby.

Re-use centra v Ústeckém kraji vznikají pod záštitou měst. Fungují například v Lounech a Teplicích. Ústí nad Labem na provoz re-use centra nepřispívá, přestože služba podle Žákovské plní roli města. "To, co nám sem lidé dávají, by se jinak stalo komunálním odpadem," uzavřela.

