Festival Landscape přinese do ulic Prahy tři desítky dočasných instalací

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Letošní festival Landscape přinese do Prahy přes tři desítky dočasných architektonických a uměleckých instalací, které budou na Žižkově a v části Malešic k vidění do konce září. Patří mezi ně například altán na Jarově, kladina na radničním dvorku Prahy 3 nebo skateboardová rampa za Nákladovým nádražím Žižkov (NNŽ). Festival přinese i výstavy a další doprovodný program, akci dnes večer zahájí koncert Vladimira 518 a DJ Mika Trafika. Akce se koná pojedenácté a veškerý program je zdarma.Podtitulem letošního ročníku je Cesta z města a jeho tématem je dočasné využití především zanedbaných míst jejich obyvateli a komunitami. To podle organizátorů může hrát důležitou roli při diskuzích o tom, jak je využívat trvale. "Může tak vzniknout neformální městská laboratoř a experimenty prověřující úspěšnost různých způsobů využití, které propojí urbanismus, developerskou sféru, umění, aktivistické skupiny a nejširší veřejnost," uvedl ředitel festivalu Dan Merta.

V Praze 3 a ve spolupráci s její radnicí se letos festival koná pošesté. Jeho centrem bude stejně jako v minulosti areál Nákladového nádraží Žižkov, které leží na trase festivalu mezi dolním Žižkovem a Malešickým lesem, podél nějž organizátoři akce instalace rozmístili. "Řada umělců poukazuje na místa, která třeba v tu danou chvíli neplní tu svoji funkci," řekl místostarosta Prahy 3 Pavel Dobeš (STAN). Dodal, že radnice se pak na rozvoj míst může zaměřit, jako se to stalo třeba v případě Tachovského náměstí nebo parku Vítkov.

Kromě instalací jsou součástí festivalu také výstavy, které budou k vidění v prostorách NNŽ. Jednou z nich je prezentace vítězů a finalistů Evropské ceny za městský veřejný prostor pořádané Centrem současné kultury v Barceloně. Další výstavy se zaměří na skateboardové parky v ČR a Evropě, dětská hřiště nebo investiční projekty radnice Prahy 3. Festival nabídne i kolekci fotografií veřejných toalet v tokijské čtvrti Shibuya. Dále jsou na programu festivalu konference, komentované procházky či workshopy s architekty a umělci.

reklama