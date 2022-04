Festival Zelené město v Plzni ukáže, jak lze chránit životní prostředí ve městě

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační obrázek

Celodenní program, zahrnující zábavné pokusy, historky ze zoo, soutěže i představení ekologických projektů některých městských i soukromých firem, nabídne 29. dubna v Plzni první ročník festivalu Zelené město. Akce určená především pro rodiny s dětmi má lidem zábavnou formou přiblížit, jak lze udělat Plzeň zelenější a jak chránit životní prostředí, uvedli pořadatelé.

Zelené město vzniklo před několika lety jako neformální, nepolitické a otevřené sdružení spojující město Plzeň, Plzeňský kraj, Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), Plzeňskou teplárenskou, Vodárnu Plzeň, městskou odpadovou firmu Čistá Plzeň, Plzeňský Prazdroj a Škodu Transportation. "Je to projekt, kterým chceme zlepšit kvalitu života Plzeňanů. Společně usilujeme o zdravější a přátelštější prostředí pro život. Snažíme se minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí a aktivně podporovat jeho ochranu," řekl primátor Pavel Šindelář (ODS).

Podle jeho náměstka pro dopravu a životní prostředí Michala Vozobuleho (TOP 09) je festival možností ukázat lidem ty nejlepší projekty, které jednotlivé firmy pro životní prostředí dělají. "To je něco, co tady trochu chybělo," řekl. Plzeň lze podle něj v mnoha ohledech považovat za zelené město, a to nejen jeho kvůli jeho poloze na soutoku čtyř řek. "Je to třeba i v tom, jak přistupujeme nově k projektům, které se týkají zadržování vody v krajině, využití dešťové vody. A jsme rádi, že velmi odpovědně k tomu přistupují i klíčové podniky. Rozšiřuje se elektrická trakce v dopravním podniku, pivovar přichází s šetrnými technologiemi včetně významných úspor vody, Plzeňská teplárenská stále víc využívá biomasu a umenšuje uhlí a do roku 2030 ho vytěsní úplně," vyjmenoval Vozobule.

Firmy, které se do projektu zapojily, cítí určitou společenskou odpovědnost, řekl generální ředitel Vodárny Plzeň Jiří Kozohorský. Vodárna například loni dokončila za téměř 100 milionů korun obnovu kalových polí k ukládání čistírenských kalů, které se v nich přirozeně vysušují a následně se odvážejí k likvidaci. Voda, která z kalů sesedne, se odvádí do kanalizace k dalšímu přečištění. Za čtvrtstoletí existence nové čistírny odpadních vod v Jateční ulici je dnes v porovnání s minulostí Berounka více než dvacetkrát čistší. V MHD přes dvě třetiny výkonů mají vozy na elektrický pohon. PMDP budují na rekonstruované Vozovně Slovany jednu z největších zelených střech v Česku na ploše 13 500 metrů čtverečních.

Na festival v Proluce a v sadovém okruhu vodárna připravila pokusy, při nichž odbarví červené víno, ocet nebo pivo. Na speciálním modelu si lidé budou moci prohlédnout koloběh vody v přírodě nebo to, jak se čistí odpadní vody. PMDP představí vizualizaci budované tramvajové vozovny a nabídnou přednášky o veřejné dopravě, odpadová firma Čistá Plzeň ukáže mluvící kontejner, popelářský vůz či myčku popelnic. Plzeňská teplárenská přiveze elektroauto. Zábavné akce doplní různé kvízy, minikino a soutěžní zelená stezka. Vstup je zdarma.

