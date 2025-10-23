https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fiala-bude-po-ek-zadat-dopadovou-studii-klimatickych-cilu-pro-rok-2040
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Fiala bude po Evropské komisi žádat dopadovou studii klimatických cílů pro rok 2040

23.10.2025 01:45 | PRAHA (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Premiér Petr Fiala (ODS) bude na čtvrtečním summitu Evropské unie v Bruselu hájit cíl revidovat chystané klimatické cíle pro rok 2040. Česká republika chce, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie na jednotlivé státy a jednotlivé ekonomické sektory, řekl Fiala po jednání vlády. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který skládá vládu s SPD a Motoristy, minulý týden vyzval Fialu, aby klimatické cíle do roku 2040 na summitu odmítl.
 
Úkol pro komisi stanovit klimatické cíle pro rok 2040 vyplývá podle Fialy z klimatického zákona, který podpořila Babišova vláda. Na adresu návrhu komise na snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent proti roku 1990 nedávno premiér řekl, že Česko nepodpoří žádný další cíl, který by ohrozil konkurenceschopnost a dostupné a spolehlivé dodávky energií.

O tématu jednal vládní výbor pro Evropskou unii, který obvykle projednává mandát pro premiéra. "Na Evropské radě budu hájit naši pozici. Chceme, aby komise připravila dopadové studie na jednotlivé členské státy, co by to přesně znamenalo pro jednotlivé země a ekonomické sektory," řekl. Podle Fialy nelze slepě podpořit nějaký cíl, aniž by byly jasné jeho dopady. "Nemůžeme pokračovat v politice, kterou na evropské úrovni dělala vláda Andreje Babiše," podotkl.

Babišovi vyčetl, že jako premiér ukazoval, že evropské politice nerozumí, a problematiku si nedostudoval ani v opozici. "Mám dojem, že si jen dělá alibi, aby za čtyři roky, které bude vládnout, mohl tvrdit, že v Bruselu nešlo nic udělat," uvedl Fiala. Lze toho tam ale udělat hodně, pokud se tvrdě vyjednává, trpělivě vysvětluje a budují se koalice pro konkrétní roky, dodal. "Vyzývám členy budoucí vlády, když už tomu nerozumí budoucí premiér, aby přejali naše iniciativy, které jsme úspěšně zahájili," řekl.

Komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie i dalších zemí přesunula na summit. Ke stanovenému cíli pro rok 2040 má výhrady rovněž Česko, podle kterého je příliš ambiciózní a příliš riskantní.

Podle zdrojů ČTK se pravděpodobně v závěrech summitu pokud jde o klimatické cíle neobjeví žádné konkrétní číslo, spíše se o tématu povede strategická debata. Existují totiž státy, které návrh komise odmítají, vedle Česka i Francie či Itálie, nicméně jsou také země, pro které je naopak 90 procent minimum.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Potrubí v terminálu LNG Foto: Depositphotos Katar a USA kvůli LNG žádají EU o přehodnocení směrnice o udržitelnosti António Guterres, generální tajemník OSN Foto: vfutscher Flickr Globální oteplování se podle Guterrese nepodaří udržet pod 1,5 stupně Celsia Vlajka EU, větrná elektrárna a tepelná elektrárna Foto: Depositphotos Hladík: Evropská komise vyslyšela českou žádost a navrhla změny v systému povolenek ETS2

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

V Česku už déle než měsíc není půdní sucho, sledují vědci nezvyklou situaci

Diskuse: 23

Romana Šonková: Největší forma plýtvání potravinami na světě

Diskuse: 64

Vladimír Stupavský: Roste výroba i spotřeba dřevních paliv

Diskuse: 62

Nová metoda doktorandky z ČVUT prodlouží životnost baterií elektromobilů až o desetinu

Diskuse: 25

Dušan Utinek: Mýty a pověry v lesnictví

Diskuse: 71

Na Slovensku se narodilo první mládě novodobého pratura. Oba jeho rodiče pocházejí z Česka

Diskuse: 3

Cebiv na Tachovsku si i po verdiktu ÚS myslí, že může omezovat větší chovy zvířat

Diskuse: 7
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist