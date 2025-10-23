Fiala bude po Evropské komisi žádat dopadovou studii klimatických cílů pro rok 2040
O tématu jednal vládní výbor pro Evropskou unii, který obvykle projednává mandát pro premiéra. "Na Evropské radě budu hájit naši pozici. Chceme, aby komise připravila dopadové studie na jednotlivé členské státy, co by to přesně znamenalo pro jednotlivé země a ekonomické sektory," řekl. Podle Fialy nelze slepě podpořit nějaký cíl, aniž by byly jasné jeho dopady. "Nemůžeme pokračovat v politice, kterou na evropské úrovni dělala vláda Andreje Babiše," podotkl.
Babišovi vyčetl, že jako premiér ukazoval, že evropské politice nerozumí, a problematiku si nedostudoval ani v opozici. "Mám dojem, že si jen dělá alibi, aby za čtyři roky, které bude vládnout, mohl tvrdit, že v Bruselu nešlo nic udělat," uvedl Fiala. Lze toho tam ale udělat hodně, pokud se tvrdě vyjednává, trpělivě vysvětluje a budují se koalice pro konkrétní roky, dodal. "Vyzývám členy budoucí vlády, když už tomu nerozumí budoucí premiér, aby přejali naše iniciativy, které jsme úspěšně zahájili," řekl.
Komise nedávno navrhla snížení emisí oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 proti roku 1990. O návrhu měli původně hlasovat ministři životního prostředí již v září, vše bylo ale odloženo a debata se na žádost Francie, Německa, Itálie i dalších zemí přesunula na summit. Ke stanovenému cíli pro rok 2040 má výhrady rovněž Česko, podle kterého je příliš ambiciózní a příliš riskantní.
Podle zdrojů ČTK se pravděpodobně v závěrech summitu pokud jde o klimatické cíle neobjeví žádné konkrétní číslo, spíše se o tématu povede strategická debata. Existují totiž státy, které návrh komise odmítají, vedle Česka i Francie či Itálie, nicméně jsou také země, pro které je naopak 90 procent minimum.
reklama