Fiala: Česko podpoří zákaz dovozu ruské ropy, pokud bude mít odklad

Petr Fiala na Václavském náměstí vyjádřující podporu Ukrajině.

Česko je připraveno podpořit zákaz dovozu ruské ropy do EU, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit. Na tiskové konferenci po jednání vlády to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Česká vláda se snaží dosáhnout odkladu na dva, případně tři roky. Pak bude připravena podpořit šestý evropský sankční balíček."Aby se Evropa zbavila energetické závislosti na Rusku, potřebujeme k tomu solidaritu evropských zemí," uvedl ministerský předseda. Bude to jedním z témat premiérova čtvrtečního jednání v Berlíně s německým kancléřem Olafem Scholzem.

Evropská komise (EK) navrhuje mimo jiné do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Aby sankce vstoupily v platnost, musí je jednomyslně schválit členské země. Podobný postoj jako ČR má Slovensko. Podle slovenského ministra hospodářství Richarda Sulíka země souhlasí se zákazem dovozu ruské ropy do EU, žádá ale tříleté přechodné období.

"Podporujeme co nejtvrdší sankce vůči Rusku, na tomto našem postoji se nic nemění, ale od začátku také zastáváme pozici, že sankce nesmí poškodit více české občany než Ruskou federaci," řekl Fiala.

Zajistit dodatečné a dostatečné dodávky ropy od alternativních dodavatelů mimo ropovod Družba by podle ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN) trvalo přibližně 30 až 40 dní. Takové období by pokryly zásoby Správy státních hmotných rezerv (SSHR), které vydrží zhruba 94 dní.

Síkela ale považuje za nutné zajistit rozšíření kapacity ropovodů. Nejvhodnější je podle něj ropovod TAL (Transalpinský ropovod) vedoucí z italského Terstu, což je také součástí dříve avizovaného energetického balíčku. "Má nyní kapacitu přibližně 38 milionů tun ročně, technicky je připraven na navýšení přibližně o 2,5 milionu tuny," řekl ministr. Čeká se na povolení bavorských úřadů, Síkela v březnu požádal německého ministra hospodářství Roberta Habecka o zrychlení řízení.

"Abychom nahradili ropu z ropovodu Družba do České republiky, budeme potřebovat ještě další navýšení kapacity tohoto ropovodu na 48 milionů tun ročně, což by podle našich odhadů mělo trvat přibližně dva roky, protože tam je potřeba už doplnit dodatečná čerpadla. Jedná se o investiční záležitost," dodal Síkela.

Česko se bude snažit získat podíl na tomto navýšení takový, aby nahradil současnou kapacitu ropovodu Družba, tedy zhruba čtyři miliony tun ročně. Jedná se o tom s Německem, Rakouskem, Itálií, ale také Evropskou komisí kvůli financování projektu.

Síkela dnes také řekl, že objem plynu v českých zásobnících nyní přesahuje miliardu metrů krychlových. Zásobníky jsou plněny v závislosti na technických možnostech a spotřebě. Do státních hmotných rezerv bylo navíc nakoupeno asi 240 milionů metrů krychlových plynu. Doplnil, že vláda se připravuje i na situaci, kdy by dodávky plynu byly kráceny. V této souvislosti ministerstvo průmyslu podle něj zpracovává přehled největších spotřebitelů plynu v ČR. "Pro domácnosti, nemocnice a kritickou infrastrukturu a já pevně věřím, že i pro větší část průmyslu toho plynu bude vždycky dost," uvedl.

