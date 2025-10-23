https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fiala-cr-nesouhlasi-s-klimatickym-cilem-do-2040-na-rade-se-ale-resit-nebude
Fiala: ČR nesouhlasí s klimatickým cílem do 2040, na radě se ale řešit nebude

23.10.2025 11:48 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Premiér Petr Fiala (ODS) zopakoval, že ČR nesouhlasí s unijním klimatickým cílem snížit emise skleníkových plynů o 90 procent do roku 2040. Na nadcházející Evropské radě se o tom ale podle Fialy rozhodovat nebude. Řekl to před odletem na summit. Zopakoval také, že Česko bude usilovat o odložení systému emisních povolenek ETS2.
 
"Je to ambice nerealistická, která nezohledňuje ekonomické a sociální dopady na občany a průmysl. Nicméně na této Evropské radě se o tomto cíli rozhodovat nebude, protože tyto věci se řeší na úrovni ministrů pro životní prostředí," řekl ke klimatickým cílům končící premiér. Připomněl, že se zatím podařilo zablokovat schválení tohoto návrhu a získat čas na další jednání. "Prosazujeme podpůrná opatření, ze kterých bude ČR těžit a která umožní modernizaci naší ekonomiky," uvedl.

Zmínil například umožnění revize klimatických cílů či pokračování modernizačního fondu. Česko podle Fialy požaduje také to, aby Evropská komise vypracovala dopadové studie, které by popsaly, jaký bude dopad klimatických cílů na jednotlivé sektory a země.

Předseda ANO Andrej Babiš v dnešním videu na sociálních sítích řekl, že pokud by na summitu Českou republiku zastupoval on, klimatický plán by odmítl a oznámil, že Česko tento bod zablokuje. O tom se ale podle Fialy dnes jednat nebude. Babiš také opakovaně vyzval Fialu, aby odmítl i upravený návrh emisních povolenek. Pokud hnutí ANO složí vládu, na svém prvním zasedání tyto "ekoodpustky" podle Babiše odmítne. "A buď prosadíme jejich zrušení na úrovni EU, nebo je u nás prostě nezavedeme a budeme s ostatními členskými státy se stejnou pozicí v Bruselu bojovat, a to i tehdy, kdybychom se měli s Bruselem soudit," dodal pravděpodobný budoucí premiér.

K systému emisních povolenek ETS2 Fiala řekl, že o nich unijní země rozhodly už před časem. ČR podle Fialy neměla možnost tomu zabránit, a proto se nyní snaží o úpravu podmínek a odložení jejich zavedení.

"Když někdo říká, že to zruší, tak neříká pravdu," poznamenal Fiala k opakovaným prohlášením zástupců vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů. Doplnil, že si vznikající vláda musí být vědoma důsledků případného nezavedení, kdy by ČR zřejmě musela platit pokuty v řádech desítek miliard korun.

Tématem Evropské rady bude podle Fialy také obrana a podpora Ukrajiny. Končící předseda vlády doufá, že nový český kabinet nezruší českou muniční iniciativu, jak někteří zástupci vznikající koalice uvádějí. "Věřím, že navzdory předvolební rétorice snad ta budoucí vláda si bude vědoma významu této iniciativy," dodal. V rámci iniciativy by letos Ukrajina mohla získat až 1,8 milionu kusů munice.

