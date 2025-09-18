Fiala: Evropská komise vyhoví iniciativě žádající zastropování cen nových povolenek
Fiala CNN Prima News řekl, že dostal aktuální informace od Hladíka z jednání unijních ministrů pro životní prostředí v Bruselu. "Nejnovější zpráva je, že Evropská komise vyhoví tomu požadavku, který jsme dali jako koalice 19 států. A připraví návrh, aby cena emisní povolenky byla skutečně zastropována," řekl. Nikdo se tak nebude muset obávat růstu nákladů na pohonné hmoty či bydlení, což predikovaly některé odhady, dodal.
Rozhodnutí pokládá za velký úspěch. "Já bych si přál, aby se ty emisní povolenky druhého typu vůbec nezavedly. Na to ale většinu nemáme," podotkl. Po středečním jednání vlády Fiala novinářům řekl, že Česko je připravené hledat podporu pro další úpravy, odsun a zrušení tohoto typu povolenek.
Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) komisař pro klima Hoekstra uvedl, že EK stejně jako ČR jednoznačně nehodlá akceptovat příliš vysoké ceny a chápe obavy v České republice a v dalších zemích EU, informovalo MŽP. Nyní proto Evropská komise podle zprávy MŽP velmi pečlivě a podrobně analyzuje návrhy a doporučení členských států z dopisu, který jménem 19 zemí zaslal na Evropskou komisi Hladík začátkem července. Hoekstra podle ministerstva přislíbil, že komise odpoví na požadavky tak, aby snížila obavy a zavedla doporučení popsaná v dopise iniciovaném ČR.
"Naše úsilí se vyplatilo, protože nemůžeme dopustit, aby systém emisních povolenek dopadl na české domácnosti, zejména na ty nízkopříjmové. Teď Evropská komise potvrdila, že zareaguje na naše obavy a mechanismy zapracuje tak, aby cenu emisní povolenky udržela na přijatelné úrovni," uvedl ministr Hladík.
Hoekstra podle českého ministra na úvod dnešního jednání v Bruselu přesně popsal současnou situaci a uvedl, že Evropská komise nechce dopustit, aby výše emisních povolenek byla nepredikovatelně vysoká a aby negativně dopadla na občany Evropské unie. "Komise bere velmi vážně náš non-paper, zabývá se jeho principy a vytvoří změnu evropské legislativy," uvedl Hladík. S eurokomisařem Hoekstrou je v neustálém kontaktu. "Reakci komise očekáváme v řádu dnů nebo týdnů," dodal ministr na dotaz ČTK.
Dopis, takzvaný non-paper, podle tiskové zprávy MŽP navrhuje především tři okruhy řešení, aby cena povolenky nepřesáhla 45 eur. A to lepší předvídatelnost a perspektivu ceny, jaké budou povolenky v ETS2 dosahovat, například dřívější aukce povolenek nebo zveřejňování informací o tempu zavádění bezemisních technologií, což bude mít vliv na cenu povolenky. Dále jde o nástroj na stabilizaci trhu (MSR), který uvolní dodatečné množství povolenek, nebo je z trhu naopak stáhne, pokud by byl povolenek na trhu významný nedostatek, resp. přebytek. Tento nástroj by měl být posílen a zefektivněn, aby nehrozily situace s vysokými cenami. Zároveň bude možné trh stabilizovat kontinuálně, nikoliv pouze jednou za rok. Posledním bodem je posílení prahu pro cenu povolenky na 45 EUR, nad jehož hranicí se na trh uvolní další povolenky, aby se cena snížila.
"Tzv. non-paper je tak úspěšnou iniciativou České republiky, která pro něj získala podporu dalších 18 členských států, což představuje 91 procent obyvatel EU. V dopise Česká republika žádala komisi o zásadní změny a záruky, že obchodování s emisními povolenkami bude předvídatelné, povolenky prudce nezdraží a nebudou mít negativní dopad na občany," dodává dnešní tisková zpráva MŽP.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z jejich prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.
