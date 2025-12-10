https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/fiala-odklad-ets-2-je-uspech-cilem-musi-byt-system-povolenek-zmekcit-ci-zrusit
Fiala: Odklad ETS 2 je úspěch, cílem musí být systém povolenek změkčit či zrušit Aktualizováno

10.12.2025 13:45 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 4
Zdroj | Depositphotos
Odklad emisních povolenek ETS 2 je úspěchem, k němuž vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Na síti X to dnes uvedl premiér v demisi Petr Fiala (ODS). Cílem ale podle něj musí být systém emisních povolenek dále změkčit, případně úplně zrušit. Za dobrou zprávu odklad označili před dnešním jednáním vlády i ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík (KDU-ČSL) a ministr dopravy v demisi Martin Kupka (ODS). Systém ETS 2 se vztahuje na emise oxidu uhličitého ze spalování paliv v budovách a silniční dopravě.
 
Předsednictví Rady Evropské unie a zástupci Evropského parlamentu dosáhli v úterý předběžné dohody na úpravě unijních klimatických pravidel. Jejich součástí bude cíl snížit do roku 2040 emise skleníkových plynů o 90 procent oproti úrovni z roku 1990. Zástupci obou institucí se také shodli na odložení zavedení emisních povolenek ETS 2 o jeden rok, tedy z roku 2027 na 2028. Změny musí ještě formálně schválit Evropský parlament a členské státy EU.

"Odložení emisních povolenek ETS 2 je úspěchem, ke kterému vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Dokázali jsme vytvořit koalici s našimi partnery v EU, a prosadit tak české zájmy," poznamenal Fiala. Cílem však musí podle něj být systém emisních povolenek dál změkčit, nebo ideálně úplně zrušit. Budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO) by podle Fialy měl v práci pokračovat.

Designovaný premiér Babiš dnes ČTK řekl, že odklad ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný. Nová vláda podle něj přijme usnesení, v němž bude požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2. "Když se něco schválí, že řekneme, že to nezavedeme, to samozřejmě můžeme. Ale musíme si být vědomi také následků, které mohou mít těžký finanční dopad na Českou republiku. To pak nová politická reprezentace bude muset zvažovat," podotkl dnes Fiala po jednání vlády v demisi. Za bezpečnější a správnější považuje vyjednávání.

"Je to především dobrá zpráva pro Česko, protože dopad zavedení emisních povolenek nebude znamenat žádné razantní negativní dopady do peněženek českých občanů," míní Hladík. Vláda Petra Fialy (ODS) podle něj s aktivními kroky v tomto smyslu začala hned po ustavení nové Evropské komise loni v prosinci. "Chtěli jsme stabilizaci ceny emisní povolenky, odklad zavedení účinnosti, to, aby finanční prostředky mohly být použity na to, aby se domácnosti mohly připravit," poznamenal.

Podařilo se podle Hladíka přesvědčit 18 dalších zemí, například Německo, Francii, Itálii či Polsko. Naopak Maďarsko podle něj změnu neprosazovalo.

"Bude záležet na budoucí vládě, jestli naplní svoje řeči o tom, jak odvrátí povolenky ETS 2," podotkl k dalším krokům Kupka. "Máme v tuhle chvíli jasný odklad povolenek, ale zároveň další mechanismy, které zabrání tomu, aby se cena povolenek vyšplhala do nepřijatelné výše," dodal.

Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.

Online diskuse

Všechny komentáře (4)
Jan Šimůnek

10.12.2025 16:34
Vrací se k předvolební rétorice. Po volbách (předposledních) říkal a dělal něco opačného.
Odpovědět
sv

s v

10.12.2025 22:07 Reaguje na Jan Šimůnek
Napravoval burešem spáchané škody.
Odpovědět

Jan Šimůnek

11.12.2025 11:36
V oblasti Green Dealových nesmyslů napáchal škody hlavně Fiala. V době Babišova podpisu byly "cíle" daleko měkčí a termíny podstatně delší (z pohledu optimisty za horizontem dožití EU).
Odpovědět
sv

s v

11.12.2025 11:43 Reaguje na Jan Šimůnek
Cíle jsou pořád stejné, lžirgile, tedy snížit emise o 90 % do roku 2040. A presně tohle v předklonu podepsal bureš.
Odpovědět
 
Pražská EVVOluce

