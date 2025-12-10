Fiala: Odklad ETS 2 je úspěch, cílem musí být systém povolenek změkčit či zrušit Aktualizováno
"Odložení emisních povolenek ETS 2 je úspěchem, ke kterému vedla tvrdá vyjednávání na všech úrovních v evropských institucích. Dokázali jsme vytvořit koalici s našimi partnery v EU, a prosadit tak české zájmy," poznamenal Fiala. Cílem však musí podle něj být systém emisních povolenek dál změkčit, nebo ideálně úplně zrušit. Budoucí kabinet Andreje Babiše (ANO) by podle Fialy měl v práci pokračovat.
Designovaný premiér Babiš dnes ČTK řekl, že odklad ETS 2 o rok není zdaleka dostatečný. Nová vláda podle něj přijme usnesení, v němž bude požadovat úplné odstoupení od povolenek v ETS 2. "Když se něco schválí, že řekneme, že to nezavedeme, to samozřejmě můžeme. Ale musíme si být vědomi také následků, které mohou mít těžký finanční dopad na Českou republiku. To pak nová politická reprezentace bude muset zvažovat," podotkl dnes Fiala po jednání vlády v demisi. Za bezpečnější a správnější považuje vyjednávání.
"Je to především dobrá zpráva pro Česko, protože dopad zavedení emisních povolenek nebude znamenat žádné razantní negativní dopady do peněženek českých občanů," míní Hladík. Vláda Petra Fialy (ODS) podle něj s aktivními kroky v tomto smyslu začala hned po ustavení nové Evropské komise loni v prosinci. "Chtěli jsme stabilizaci ceny emisní povolenky, odklad zavedení účinnosti, to, aby finanční prostředky mohly být použity na to, aby se domácnosti mohly připravit," poznamenal.
Podařilo se podle Hladíka přesvědčit 18 dalších zemí, například Německo, Francii, Itálii či Polsko. Naopak Maďarsko podle něj změnu neprosazovalo.
"Bude záležet na budoucí vládě, jestli naplní svoje řeči o tom, jak odvrátí povolenky ETS 2," podotkl k dalším krokům Kupka. "Máme v tuhle chvíli jasný odklad povolenek, ale zároveň další mechanismy, které zabrání tomu, aby se cena povolenek vyšplhala do nepřijatelné výše," dodal.
Podle agentury Reuters dohoda zahrnuje také nákup zahraničních uhlíkových kreditů na pokrytí pěti procent snížení emisí. Klimatický cíl bude vyžadovat, aby průmyslová odvětví v EU snížila emise o 85 procent, dodává Reuters. Od roku 2036 umožní zemím unie platit nečlenským státům za snížení emisí, aby byla pokryta zbývající část.
