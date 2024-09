Fiala považuje na nutné odložit zavedení ETS 2 pro obchodování s povolenkami

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje za nutné odložit zavedení evropského systému pro obchodování s emisními povolenkami na skleníkové plyny, který má zahrnout i paliva v dopravě nebo pro vytápění budov. Řekl to dnes ve Sněmovně v odpovědi na interpelaci poslance ANO Martina Kolovratníka."My se budeme snažit, aby tento systém byl odložen, a budu rád, pokud tyto návrhy podpoří i opozice," řekl premiér. Uvedl také, že Česko chce revizi tohoto systému, který nese označení EU ETS 2. Také ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v červenci řekl, že se Česko pokusí v Evropské unii prosadit zrušení, nebo alespoň podstatné odložení začátku účinnosti systému emisních povolenek ETS 2.

Fiala také řekl, že chce revizi některých přijatých závazků v boji proti změně klimatu, úpravu zákazu spalovacích motorů i některých nařízení v zemědělství. Tam už se podle něj v některých případech změny podařily. Fiala také uvedl, že Česko získá do roku 2030 víc než 1,2 bilionu korun na úsporná opatření a investice. Teplárny dostanou část povolenek zdarma a nebudou muset zdražovat, dodal.

Poslanec Kolovratník poukázal na to, že Sněmovna nyní projednává novelu zákona o emisních povolenkách, která zapracovává část příslušné evropské směrnice. Připomněl argument dalších opozičních poslanců, že vláda do novely nezapracovala právě část zavádějící systém ETS 2. Uvedl, že existuje návrh poslance ODS Václava Krále, který podle něj tato opatření do zákona vkládá. Premiér však odpověděl, že ODS tyto návrhy nepodporuje a že podle jeho informací ani poslanec Král osobně pro ně ve výboru pro životní prostředí nehlasoval.

