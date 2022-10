Fiala považuje závěry summitu EU za úspěch, obsahují podle něj klíčové body

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Noční dohoda lídrů zemí Evropské unie na obrysech opatření proti vysokým cenám energií je z hlediska Česka úspěch a obsahuje klíčové body, o které česká vláda stála. Při příchodu na druhý den summitu v Bruselu to řekl český premiér Petr Fiala. Podle jeho slovenského protějšku Eduarda Hegera v dlouhé večerní a noční debatě ustoupil spíše tábor odpůrců razantních intervencí. Belgický premiér Alexander De Croo vyjádřil přesvědčení, že plány nyní dotáhnou do konce ministři zodpovědní za energetiku, kteří budou o věci jednat už příští týden.

"Trvalo to dlouho do noci a nebylo jednoduché dosáhnout dobrého kompromisu. Já myslím, že se to nakonec podařilo. Určitě z hlediska České republiky a českého předsednictví to považuji za úspěch," řekl novinářům Fiala. V závěrech jsou podle něj zmíněny klíčové nástroje, o které Praha stála. "Ať už je to zastropování cen, reakce na prudké výkyvy cen, společné nákupy a další věci, které jsou důležité pro to, abychom dokázali zkrotit ceny energií v Evropě," dodal šéf české vlády.

Fiala a další unijní lídři se dopoledne scházeli poté, co v noci podpořili sadu plánů včetně spuštění společných nákupů plynu nebo nového indexu pro stanovování cen zkapalněného zemního plynu. Vyzvali také Evropskou komisi k přípravě cenového stropu na plyn spalovaný v elektrárnách, k tomuto bodu nicméně připojili několik dílčích požadavků, které mohou proces natáhnout.

Belgický premiér De Croo dohodu označil za velký krok kupředu. V rozhovoru s novináři popsal "okamžik pravdy" na nočním jednání, kdy zastánci uvedených návrhů apelovali na Německo a další skeptické země a zdůrazňovali, že projednávaná opatření jsou potřebná.

"Ty země řekly: 'Chceme, aby to fungovalo, když budete naslouchat našim obavám,'" uvedl De Croo.

Slovenský premiér Heger zase před médii hovořil o "výrazném posunu vpřed". Na otázku, zda nelze vývoj považovat za ústup Německu, Maďarsku a táboru odpůrců cenového stropu, odpověděl, že pravdou je spíše opak. Podle Hegera hrozil scénář, že premiéři a prezidenti se na závěrech k cenám energií vůbec neshodnou, nebo že v nich nenastíní konkrétní postup. "Máme to tam konkrétně pojmenované, to vám odpovídá (na otázku), kdo ustoupil," řekl.

Dalším krokem v přípravě opatření pro snížení cen energií bude úterní jednání ministrů EU zodpovědných za energetiku. "Mám naprostou důvěru, že ministři energetiky to budou schopni vyřešit. Byl bych skutečně překvapen, kdyby byla potřeba další rada," řekl De Croo.

Podobně se vyjádřil lotyšský premiér. Na otázku, zda se příprava společných kroků proti energetické krizi může ještě vrátit k lídrům zemí EU, odpověděl spíše odmítavě. "Je to na ministrech pro energetiku. Jsem přesvědčen, že budou schopni všechno vyřešit," uvedl.

